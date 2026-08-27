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Recuo surpreendente: Álvarez estuda saída para o Arsenal

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J. Alvarez
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Álvarez se rende diante da intransigência do Atlético de Madrid

Aumentam os acontecimentos ligados ao atacante argentino Julián Álvarez, que anunciou seu desejo de deixar as fileiras do Atlético de Madrid neste verão.

Álvarez quer se transferir para o Barcelona e jogar sob o comando do técnico Hansi Flick, mas o gigante madrilenho recusa por todos os meios vender o jogador ao Blaugrana.

O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que Álvarez estuda aceitar a oferta do Arsenal e retornar novamente à Premier League, após a resistência do Atleti em vendê-lo ao Barcelona.

E acrescentou: "Álvarez estuda a opção de jogar pelo Arsenal, apesar de, no início, não desejar voltar à Inglaterra por razões familiares".

Jogar pelo Arsenal tornou-se a única opção diante de Álvarez para deixar o Atlético de Madrid, que se recusa a vender o jogador ao Barcelona.

O jogador argentino havia faltado aos treinos do time madrilenho ontem, quarta-feira, devido a um mal-estar de saúde, conforme anunciado pelo clube, o mesmo que ocorrera no dia anterior.

Os serviços médicos do Atlético de Madrid seguem em contato com o jogador, a fim de garantir seu retorno aos treinos do grupo o mais rápido possível, dada a necessidade que o time tem de seus serviços.

Mas a ausência do jogador ao longo dos dois últimos dias já não é vista como um mero mal-estar de saúde, pois todos sabem que a situação é mais complicada do que isso.

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