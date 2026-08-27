Aumentam os acontecimentos ligados ao atacante argentino Julián Álvarez, que anunciou seu desejo de deixar as fileiras do Atlético de Madrid neste verão.

Álvarez quer se transferir para o Barcelona e jogar sob o comando do técnico Hansi Flick, mas o gigante madrilenho recusa por todos os meios vender o jogador ao Blaugrana.

O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que Álvarez estuda aceitar a oferta do Arsenal e retornar novamente à Premier League, após a resistência do Atleti em vendê-lo ao Barcelona.

E acrescentou: "Álvarez estuda a opção de jogar pelo Arsenal, apesar de, no início, não desejar voltar à Inglaterra por razões familiares".

Jogar pelo Arsenal tornou-se a única opção diante de Álvarez para deixar o Atlético de Madrid, que se recusa a vender o jogador ao Barcelona.

O jogador argentino havia faltado aos treinos do time madrilenho ontem, quarta-feira, devido a um mal-estar de saúde, conforme anunciado pelo clube, o mesmo que ocorrera no dia anterior.

Os serviços médicos do Atlético de Madrid seguem em contato com o jogador, a fim de garantir seu retorno aos treinos do grupo o mais rápido possível, dada a necessidade que o time tem de seus serviços.

Mas a ausência do jogador ao longo dos dois últimos dias já não é vista como um mero mal-estar de saúde, pois todos sabem que a situação é mais complicada do que isso.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora