O recorde de Pelé que Cristiano Ronaldo pode superar na Copa do Mundo

Caso marque um gol na Copa do Mundo de 2022, português superará recorde do Rei do futebol

O início da Copa do Mundo de 2022 está se aproximando, com a competição mais importante do futebol se tornando cada dia mais um dos principais assuntos entre os torcedores. A competição poderá ser ainda mais especial, já que pode ser o último Mundial de Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história do futebol.

Detentor do recorde de maior artilheiro por seleções na história, Cristiano Ronaldo terá a chance de atingir mais um recorde na Copa do Mundo do Qatar.

O português irá participar de sua quinta Copa do Mundo, e, caso marque ao menos um gol, se tornará o único jogador a marcar em cinco edições diferentes na competição. O atacante marcou 1 gol nas edições de 2006, 2010 e 2014, e 4 na Copa de 2018.

Atualmente, o português divide o recorde com Pelé, o Rei do futebol. O brasileiro marcou em quatro edições diferentes, sendo 6 gols na Copa de 1958, 1 gol nas edições de 1962 (Pelé se lesionou no segundo jogo da competição) e 1966, e 4 gols na Copa de 1970.