Recopa Sul-Americana 2022: datas, estádios e outras informações sobre Palmeiras x Athletico

A disputa da Recopa Sul-Americana, jogo entre o campeão da Libertadores e Sul-Americana, já tem time, data e local para acontecer. Dessa vez, o duelo promete ser muito disputado entre Palmeiras e Athletico.

O Palmeiras, atual campeão da Libertadores, teve uma temporada 2021 de se invejar. Isto porque, com o calendário atrasado pela pandemia, o Verdão conquistou dois títulos da Liberta no mesmo ano, sem contar a Copa do Brasil.

Já o Furação demonstrou, mais uma vez, o seu tamanho. A equipe, na temporada 2021, conquistou o título da Copa Sul-Americana, e está disputando a final da Copa do Brasil - apesar do resultado negativo no primeiro jogo.

Com isso, o duelo entre essas equipes brasileiras promete ser um dos melhores da temporada.

A GOAL te mostra tudo sobre a Recopa Sul-Americana.

Quais são as datas da Recopa Sul-Americana?

Como todos sabem o atual campeão da Libertadores disputa o Mundial de Clubes, neste caso é o Palmeiras e, por isso, o calendário ficou apertado, mais uma vez, para a disputa de vários jogos.

Porém, a Conmebol, organizadora da Recopa, marcou a disputa dos jogos de ida e volta para os dias 23 de fevereiro e 2 de março, respectivamente, ainda em 2022.

Quais são os estádios e os mandos da Recopa Sul-Americana?

Os mandos dos jogos da Recopa já são previamente definidos. Isto porque, o atual campeão da Libertadores tem o privilégio de decidir seu jogo em casa, com sua torcida.

Dessa forma, o primeiro jogo será realizado com o mando do Athletico na Arena da Baixada, em Curitiba. Já o segundo com o mando do Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo.

Como chegam Palmeiras e Athletico para a Recopa Sul-Americana?

Com o fim da temporada, os dois times chegam em momentos diferentes para o duelo, que só vai acontecer em 2022. O Palmeiras praticamente entrou de férias após o título da Libertadores, no dia 27 de novembro. O time paulista deve antecipar o fim do seu descanso para se preparar para o Mundial de Clubes, Campeonato Paulista e Recopa.

Do outro lado, o Furação segue sua maratona de jogos, com o duelo da volta da Copa do Brasil. A equipe terá um período maior de férias, já que costuma enviar os jogadores de base para a disputa do campeonato local.

Com isso, até os duelos da Recopa, as duas equipes podem mudar muito, principalmente no aspecto físico e plantel, já que muitos jogadores podem chegar e sair.

Como foi a última edição da Recopa Sul-Americana?

A edição passada da Recopa, que aconteceu em 2021, teve a final disputada entre o Palmeiras - mais uma vez - e o Defensa y Justicia. O Verdão foi ao duelo como campeão da Libertadores de 2020, já o Defensa, time argentino, foi como campeão da Copa Sul-Americana.

No primeiro jogo, o Palmeiras derrotou o time argentino fora de casa pelo placar de 2 a 1, com gols de Rony e Gustavo Scarpa. No segundo, o Defensa derrotou o Verdão pelo mesmo placar, forçando o jogo ir para a prorrogação e depois pênaltis.

Ao fim das penalidades, o Palmeiras foi derrotado pelo placar de 4 a 3, com o goleiro Weverton errando a última cobrança do verde.

Quem são os maiores campeões da Recopa Sul-Americana?

A Recopa Sul-Americana é mais um torneio dominado pelos argentinos. O maior campeão é o Boca Juniors, com quatro conquistas, seguido pelo River Plate, com três.

Os brasileiros com mais títulos são São Paulo, Grêmio e Internacional, todos bicampeões. Além deles, Corinthians, Santos, Cruzeiro e Atlético-MG completam a lista dos clubes do Brasil que já levaram a competição, com um título cada.