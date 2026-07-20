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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Recado para Neymar? Nico Williams homenageia brasileiro após título da Copa do Mundo

N. Williams
Neymar
Espanha
Copa do Mundo

Ponta espanhol, que deu a assistência do gol do título contra a Argentina, dedica conquista ao jogador do Santos e fala da sua difícil trajetória pessoal até o título mundial

A Espanha conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo ao derrotar a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, na final disputada neste domingo (19). Um dos protagonistas da decisão foi Nico Williams, responsável pela assistência para o gol de Ferran Torres. Após a conquista, o atacante dedicou o título a Neymar, seu maior ídolo no futebol, e enviou uma mensagem especial ao brasileiro.

Depois do apito final, ainda durante a festa pelo título mundial, Nico fez questão de mencionar o camisa 10 do Santos: "Estou muito feliz. Para mim, é o mais bonito, é o mais bonito. Eu tenho Neymar como ídolo, espero que ele esteja vendo. Isso também é por ele. Não tem problema [ter o seu gol anulado], nós ganhamos", afirmou o ponta, em entrevista à CazéTV.

A admiração de Nico Williams por Neymar é conhecida desde a Eurocopa de 2024. Um dos protagonistas da campanha do título da Espanha, o atacante do Athletic Bilbao marcou um dos gols da final e comemorou imitando um gesto que ficou famoso com o craque brasileiro.

Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images

Antes disso, nas oitavas de final, ele e Lamine Yamal — outro declarado fã de Neymar — celebraram a vitória por 4 a 1 sobre a Geórgia dançando a coreografia de "Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha", música eternizada pelo camisa 10 ainda nos tempos de Santos, quando a utilizou para comemorar seu 100º gol como profissional, em 2012.

Spain v Georgia: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images

A idolatria de Nico Williams por Neymar continuou em 2026. No fim de maio, o espanhol compartilhou nas redes sociais um vídeo de uma página de fãs em homenagem ao brasileiro após a convocação do atacante do Santos para a Copa do Mundo, reforçando o carinho que já demonstrava publicamente pelo seu principal ídolo no futebol.

Além da homenagem, o atacante também desabafou sobre o caminho até levantar a taça. Nico lembrou as dificuldades enfrentadas ao longo da carreira e resumiu a trajetória com uma frase forte: "Pisei em merd*, comi merd* e agora estou beijando o santo, e agora sinto que finalmente consegui, de verdade. O que posso dizer? É o dia mais feliz da minha vida, depois de tudo que passei este ano. Espero que muitas pessoas estejam lidando com isso tão bem quanto eu, e isso é para elas, para minha família e para meus amigos", destacando que todos os sacrifícios valeram a pena para alcançar o maior título do futebol mundial.

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