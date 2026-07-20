Recado para Neymar? Nico Williams homenageia brasileiro após título da Copa do Mundo

A Espanha conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo ao derrotar a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, na final disputada neste domingo (19). Um dos protagonistas da decisão foi Nico Williams, responsável pela assistência para o gol de Ferran Torres. Após a conquista, o atacante dedicou o título a Neymar, seu maior ídolo no futebol, e enviou uma mensagem especial ao brasileiro.

Depois do apito final, ainda durante a festa pelo título mundial, Nico fez questão de mencionar o camisa 10 do Santos: "Estou muito feliz. Para mim, é o mais bonito, é o mais bonito. Eu tenho Neymar como ídolo, espero que ele esteja vendo. Isso também é por ele. Não tem problema [ter o seu gol anulado], nós ganhamos", afirmou o ponta, em entrevista à CazéTV.

A admiração de Nico Williams por Neymar é conhecida desde a Eurocopa de 2024. Um dos protagonistas da campanha do título da Espanha, o atacante do Athletic Bilbao marcou um dos gols da final e comemorou imitando um gesto que ficou famoso com o craque brasileiro.

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Antes disso, nas oitavas de final, ele e Lamine Yamal — outro declarado fã de Neymar — celebraram a vitória por 4 a 1 sobre a Geórgia dançando a coreografia de "Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha", música eternizada pelo camisa 10 ainda nos tempos de Santos, quando a utilizou para comemorar seu 100º gol como profissional, em 2012.

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A idolatria de Nico Williams por Neymar continuou em 2026. No fim de maio, o espanhol compartilhou nas redes sociais um vídeo de uma página de fãs em homenagem ao brasileiro após a convocação do atacante do Santos para a Copa do Mundo, reforçando o carinho que já demonstrava publicamente pelo seu principal ídolo no futebol.

Além da homenagem, o atacante também desabafou sobre o caminho até levantar a taça. Nico lembrou as dificuldades enfrentadas ao longo da carreira e resumiu a trajetória com uma frase forte: "Pisei em merd*, comi merd* e agora estou beijando o santo, e agora sinto que finalmente consegui, de verdade. O que posso dizer? É o dia mais feliz da minha vida, depois de tudo que passei este ano. Espero que muitas pessoas estejam lidando com isso tão bem quanto eu, e isso é para elas, para minha família e para meus amigos", destacando que todos os sacrifícios valeram a pena para alcançar o maior título do futebol mundial.