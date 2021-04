Real Sociedad quebra jejum em Copa del Rey histórica; Athletic terá nova chance contra o Barcelona

Copa del Rey terá duas temporadas decididas em apenas 15 dias; Bilbao perde a primeira final e agora mira novo duelo contra o Barça

A pandemia do novo coronavírus trouxe mudanças drásticas no calendário do futebol por praticamente todo o mundo, e na Espanha não foi diferente. A Copa del Rey terá duas temporadas decididas em um intervalo de apenas 15 dias: neste sábado (03), a primeira final, a de 2019/2020, teve a Real Sociedad quebrando um jejum histórico sobre o Athletic Bilbao, que também fará a final de 2021, mas contra o Barcelona.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A final da Copa del Rey de 2019/20 aconteceu apenas neste sábado, dia 3 de abril de 2021, depois de boa parte da edição 2021 da competição acontecer. Mas a espera valeu a pena para a Real Sociedad, que venceu seu rival basco, o Athletic Bilbao, por 1 a 0, e ainda de quebra colocou fim a um jejum de 34 anos sem títulos no torneio.

O gol do caneco foi marcado por Mikel Oyarzabal, de pênalti, aos 63 minutos de jogo. Atrás no placar, o Bilbao tentou pressionar, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário e acabou ficando com o vice-campeonato.

Porém, nem tudo está perdido para o Tricolor basco. Isso porque no dia 17 de abril acontece mais uma final da Copa del Rey, referente à temporada atual, e o Bilbao também está classificado para a decisão.

Mesmo assim, conquistar o título não será tarefa fácil. O adversário da vez será o Barcelona de Lionel Messi e cia., que tenta salvar a temporada com pelo menos um título, algo que pode ser fundamental para a permanência do camisa 10 argentino .

Por outro lado, o Athletic se apega ao retrospecto recente. O clube derrotou o Barça no último encontro entre as equipes em uma final, na Supercopa da Espanha deste ano. O resultado foi um 3 a 2 com direito a muita emoção. Fica a expectativa para o duelo do próximo dia 17.