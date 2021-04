Athletic Bilbao x Real Sociedad: dérbi basco esvaziado decide Copa do Rei pela 1ª vez

Duelo inédito na final do torneio espanhol terá arquibancadas vazias e times diferentes daqueles que se classificaram para um jogo tão histórico

A tão esperada final da Copa do Rei de 2020 finalmente irá acontecer. Após quase um ano de sua data inicial, a finalíssima entre Athletic Bilbao e Real Sociedad será disputada neste sábado (3), às 16h30 (de Brasília), no vazio Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha.

As duas equipes queriam evitar este cenário. Com a pandemia de Covid-19 paralizando o futebol em 2020 e impedindo a presença de torcedores nas arquibancadas de todo o mundo, os rivais bascos preferiram adiar o jogo até que seus torcedores pudessem participar do maior clássico dos últimos tempos - se não de toda a história. No entanto, a situação pandêmica na Espanha ainda preocupa autoridades e o jogo será com portas fechadas.

Estádio Olímpico de La Cartuja será palco da decisão | Foto: Getty

O jogo é histórico não apenas pelo clássico inédito em uma final de campeonato, mas pelo seu simbolismo. As duas equipes são do País Basco, uma região do norte espanhol que há décadas luta por sua independência. A presença de duas equipes bascas em uma decisão de título espanhol certamente ficará marcado na memória deste povo, mesmo sem torcida em Sevilha.

Não será apenas as arquibancadas que estarão esvaziadas, mas dentro de campo também. Alguns dos atletas que fizeram parte da histórica campanha das duas equipes em 2019/20 não estarão presentes nesta final em 2021. Uma das ausências mais sentidas é a de Aritz Aduriz. Um dos maiores ídolos do Bilbao se aposentou ao fim da temporada passada e não estará em campo para ajudar o Athletic.

Pelo lado da Real Sociedad, Martin Odegaard não poderá atuar, já que hoje ele é jogador do Arsenal. Outro ex-jogador da equipe que também partiu para a Inglaterra foi Willian José, hoje no Wolverhampton. O time ainda tem diversos desfalques por lesão, incluindo Jon Guridi, Joseba Zaldua, Miguel Angel Moya, Jon Pacheco, Sola e Luca Sangalli.

Mesmo com as ausências, a partida promete ser uma das mais marcantes do futebol espanhol nos últimos tempos. O Athletic, inclusive, pode ser bicampeão na Copa do Rei em duas semanas, já que enfrenta o Barcelona no dia 17 pela final da temporada 2020/21. Pode ser motivo de festa também para a Real Sociedad se ganhar o título contra o maior rival e se o Barça ficar com o caneco daqui a duas semanas.