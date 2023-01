Real Madrid x Real Sociedad ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste domingo (29), pela 19ª rodada da LaLiga; veja como acompanhar na internet

Brigando pela liderança, o Real Madrid recebe a Real Sociedad na tarde deste domingo (29), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Embalado com a classificação à semifinal da Copa do Rei, o Real Madrid volta as atenções para o Espanhol, que briga pela liderança com o rival Barcelona. No momento, a equipe soma 41 pontos.

Enquanto a Real Sociedad perdeu para o Barcelona por 1 a 0 na Copa do Rei, e foi eliminada da competição. No Campeonato Espanhol, o time do técnico Imanol Alguacil aparece na terceira posição, com 38 pontos e tenta garantir vaga na próxima Champions League.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Zubeldia, Le Normand e Rico; Mendez, Illarramendi e Zubimendi; Barrenetxea, Sorloth e Oyarzabal.

Escalação do provável do Real Madrid: Courtois; Nacho, Militão, Rudiger, Mendy; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema e Vinicius Jr.

Desfalques

Real Madrid

Lucas Vázquez, com problema no tornozelo, é desfalque, ao lado de David Alaba, Aurélien Tchouaméni e Dani Carvajal.

Real Sociedad

Alex Sola, Mikel Merino, Ander Guevara, Andoni Gorosabel, Jon Pacheco, Sadiq Umar, Martín Merquelanz, Mohamed-Ali Cho e David Silva estão machucados.

Quando é?