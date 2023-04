Equipes entram em campo neste domingo (2), pela 27ª rodada; veja como acompanhar na internet

Real Madrid e Valladolid se enfrentam na manhã deste domingo (2), no Santiago Bernabéu, a partir das 11h15 (de Brasília), em duelo válido pela 27ª rodada da La Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Antes de encarar o Barcelona no meio da semana, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei, o Real Madrid tenta manter o foco no Campeonato Espanhol. No momento, está na vice-liderança, com 56 pontos, e vem de derrota justamente para o líder Barça por 2 a 1 na última rodada.

Para o confronto em casa, o técnico Carlo Ancelotti pode poupar Eder Militão, Eduardo Camavinga, Valverde e Luka Modric já visando no jogo decisivo de quarta-feira (5). O brasileiro Rodrygo pode iniciar entre os titulares ao lado de Benzema e Vini Jr.

Do outro lado, o Valladolid, com 28 pontos, vem de um empate e uma derrota nos últimos dois jogos, e busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar do risco de rebaixamento.

Em 108 jogos disputados entre as equipes, o Real Madrid registra ampla vantagem. Foram 70 vitórias, contra apenas 16 do Valladolid, além de 22 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da La Liga 2022/23, os Merengues venceram por 2 a 0.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Rudiger, Alaba, Carvajal; Kroos, Tchouameni, Ceballos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Valladolid: Asenjo; Fresneda, Perez, El Yamiq, Olaza; Aguado, I Sanchez, Monchu; Plata, Larin, Plano.

Desfalques

Real Madrid

Nacho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Ferland Mendy, com problema na panturrilha, são desfalques certos.

Valladolid

Javi Sanchez, suspenso, cumprirá suspensão.

Quando é?