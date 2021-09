PSG e Real Madrid podem travar nova batalha no mercado, agora por Rudiger

Os Blues ainda estão interessados em contratar o zagueiro do Sevilla, Jules Koundé, em meio a incerteza do futuro do zagueiro alemão

O Chelsea abriu negociações para renovação de contrato com Antonio Rudiger, mas continua cauteloso sobre as exigências feitas pelo jogador. O Paris Saint-Germain e o Real Madrid acompanham de perto a situação do zagueiro com seu atual clube.

Os dois gigantes europeus poderão assinar um pré-contrato no fim do ano com o zagueiro alemão, já que seu atual contrato com o Chelsea expira em julho de 2022.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar do interesse de outros clubes europeus, a Goal pôde confirmar, que o jogador de 28 anos ficaria feliz em permanecer na Inglaterra - desde que suas exigências de contrato sejam atendidas. O zagueiro acredita que este sejá o último grande negócio de sua carreira e quer formalizar um bom contrato com o clube.

Por que PSG e Real Madrid querem Rudiger?

O PSG investiu fortemente em seu time e se tornou um adepto das contratações sem custos, levando em conta que o time é capaz de oferecer salários elevados. Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum e Gianluigi Donnarumma chegaram desta forma ao clube francês

O técnico do Blues, Thomas Tuchel, já havia tentado contratar Rudiger durante sua passagem no PSG, que continua monitorando o jogador.

Da mesma forma, o Real Madrid pode oferecer salários competitivos e ainda possuir o prestígio para atrair os melhores talentos. As transferências gratuitas fazem parte de sua estratégia para superar os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus, que atingiu os clubes espanhóis de maneira particularmente forte.

O time espanhol vendeu Raphael Varane para o Manchester United em meio a temores de que ele fosse sair gratuitamente e, com Ramos já tendo saído, reforçar a defesa deve ser uma prioridade.

(Foto: Getty Images)

Rudiger vai ficar no Chelsea?

O jogador alemão já havia reconhecido conversas sobre um novo contrato, revelando em agosto: "Eu disse antes que queria me concentrar na Euro e quando eu voltar, as conversas poderiam começar."

"Isso é o que aconteceu. As conversas começaram, então vamos ver o que o tempo traz."

Tuchel, por sua vez, tem relutado em ser atraído para o assunto, embora esteja claro que Rudiger é visto como um membro extremamente importante do time titular. Na verdade, ele tem sido indiscutivelmente o melhor jogador defensivo desde que o técnico do Dortmund e do PSG assumiu o comando em Stamford Bridge.

A visão da diretoria em relação à situação de Rudiger pode diferir um pouco, já que os Blues procuram manter a média de idade do time baixa e isso pode levar a ex-estrela da Roma a seguir em frente.

O Chelsea ainda quer contratar Koundé?

O zagueiro do Sevilla, Jules Koundé, continua sendo um dos principais alvos. O jogador esteve perto de se juntar aos candidatos ao título da Premier League na janela de transferências do verão.

O zagueiro de 22 anos queria se transferir para o campeão europeu, mas ficou frustrado porque o Chelsea optou por não pagar as enormes demandas da equipe espanhola. Os Blues fizeram uma oferta oficial antes de recusar atender às exigências do Sevilla.

Eles podem, no entanto, tentar assinar com Koundé em janeiro, mas precisariam que o time encontrasse um substituto. Com isso, precisariam desembolsar cerca de 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 492 milhões) da cláusula de liberação.

Além disso, os Blues continuam em negociações para renovar o contrato de Andreas Christensen, com pequenos detalhes agora precisando ser resolvidos. O dinamarquês deve assinar um novo contrato de quatro anos no próximo mês, incluindo uma opção de renovação por um ano extra.

O Chelsea também está tentando renovar o contrato de Trevoh Chalobah, que foi promovido ao time titular nesta temporada.