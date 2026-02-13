Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Neste sábado (14), Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam, às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida acontece no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, e possui transmissão ao vivo da Disney+, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

O confronto coloca frente a frente dois times com objetivos claros na reta decisiva de La Liga: de um lado, o Real Madrid, vice-líder e na perseguição direta ao topo; do outro, a Real Sociedad, em ascensão e cada vez mais próxima da briga por vagas europeias.

Notícias e prováveis escalações

O Real Madrid chega pressionado pela disputa ponto a ponto com o Barcelona. Com 57 pontos, os merengues estão a apenas um do rival e sabem que qualquer tropeço no Santiago Bernabéu pode custar caro na corrida pelo título.

Mesmo com desfalques relevantes, como Jude Bellingham e Rodrygo, ambos no departamento médico, a equipe tem mantido solidez defensiva, aspecto elogiado pela imprensa espanhola nas últimas rodadas. A principal novidade é o retorno de Vinícius Júnior, que cumpriu suspensão e volta a reforçar o setor ofensivo, ampliando as opções de Carlo Ancelotti.

A Real Sociedad, por sua vez, desembarca em Madri embalada. O time basco soma sete jogos de invencibilidade na competição e ocupa a oitava posição, mirando aproximação definitiva do pelotão que garante vaga em torneios continentais.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde; Brahim Díaz, Gonzalo García (Mbappé), Vinícius Júnior. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Real Sociedad: Remiro; Odriozola, Martin, Caleta-Car, Gomez; Gorrotxategi, Turrientes; Marin, Soler, Guedes; Oyarzabal. Técnico: Pellegrino Matarazzo.

Desfalques

Real Madrid

Éder Militão e Jude Bellingham, ambos no DM. Enquanto Ferland Mendy (lesão na coxa) e Rodrygo (lesão muscular) ainda são dúvidas. A principal dúvida é Mbappé, que não participou do treino na quinta-feira (12).

Real Sociedad

Brais Mendez, suspenso, Unai Marrero e Takefusa Kubo, lesionados, além do trio Arsen Zakharyan (lesão na panturrilha), Ander Barrenetxea (lesão muscular) e Luka Sucic (lesão na virilha) que passarão por reavaliação.

Quando é?

Data: sábado, 14 de fevereiro de 2026

sábado, 14 de fevereiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Santiago Bernabéu, Madri, Espanha

