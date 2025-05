Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (24), pela 38ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Madrid recebe a Real Sociedad na manhã deste sábado (24), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem pretensões para nenhum dos lados, o duelo será marcado por despedidas. A primeira delas é a do técnico Carlo Ancelotti, que se despede do Real Madrid para assumir oficialmente a seleção brasileira nesta segunda-feira (26). A segunda é a de Luka Modric, que fará sua última partida no Santiago Bernabéu. O meia croata anunciou que não renovará contrato e deixará o clube após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, em julho.

Para o confronto, o Real Madrid — vice-líder de La Liga com 81 pontos — terá uma longa lista de desfalques, incluindo os brasileiros Rodrygo, Endrick e Éder Militão. Já a Real Sociedad, em 11º lugar com 46 pontos, apenas cumpre tabela nesta reta final de campeonato.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Getty Images Sport

Real Madrid: Lunin; Vázquez, Ramón, Vallejo, Garcia; Tchouaméni, Ceballos, Guller; Modric, Valverde e Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Elustondo, Zubeldía, López; Méndez, Zubimendi, Marín; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea. Técnico: Imanol Alguacil.

Desfalques

Real Madrid

Fora: Jude Bellingham, suspenso, Rodrygo, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy, Éder Militão, Dani Carvajal, David Alaba e Endrick, machucados. Dúvida: Vinícius Júnior, Brahim Díaz e Raúl Asencio.

Real Sociedad

Orri Oskarsson estão fora.

Quando é?