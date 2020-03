Mariano e seu gol no Real x Barcelona aumentam disputa no ataque de Zidane

Para o treinador o gol do dominicano nada muda, porém os números são favoráveis ao atacante

O clássico de domingo entre e não foi só de Vinícius Júnior. O brasileiro acabou roubando para si os holofotes da partida, mas nos minutos finais um protagonista inesperado apareceu no Santiago Bernabéu: Mariano Díaz.

Embora muitos duvidassem, Mariano continuou na equipe principal do Real Madrid nesta temporada. E por conta de todas as lesões no ataque madrilenho, o dominicano fez sua primeira partida nesta temporada de LaLiga justamente na partida do último domingo.

Mariano entrou em campo substituindo Benzema e demorou apenas 52 segundos para balançar as redes do Barcelona, depois de ganhar na corrida com Umtiti e finalizar, quase sem ângulo, na saída de Ter Stegen. Sobra disposição e vontade para o camisa 24 do Real, uma combinação que é mais do que fundamental para o time hoje.

Até o jogo contra o Barça, o atacante tinha somente 44 minutos na temporada inteira: foram sete contra o Valência e mais 37 contra o , nas duas partidas da Supercopa da . Nestas ocasiões, Hazard, Benzema e Bale estavam indisponíveis. Porém, Mariano não havia marcado nenhum gol.

Sob o comando de Zinedine Zidane, o atacante tem uma média de um gol a cada 69 minutos. O que não é nada mal, principalmente para um Real Madrid que tanto sente falta dos gols de Cristiano Ronaldo.

Nesta temporada, o dominicano precisou de apenas 45 minutos para deixar sua marca e ajudar o Real. Zidane deveria olhar com mais carinho para o atacante que estava até então esquecido. Ele pode ser importante nesta reta final de LaLiga e Liga dos Campeões.