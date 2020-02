Benzema, referência ofensiva do Real Madrid pós-CR7 e garantido até 2022

O francês já acertou a renovação do contrato, que será oficializada ao final da temporada

Desde a saída de Cristiano Ronaldo, na metade de 2018, Karim Benzema assumiu a responsabilidade de ser a referência de gols no . Na temporada passada, o francês anotou 30 gols e já balançou as redes 18 vezes na temporada atual. Por isso, e por toda história que construiu com a camisa merengue, ele terá seu contrato renovado até 2022.

A oficialização do acordo entre clube e jogador será feita ao final desta temporada. Benzema permaneceria até 2021. Com mais um ano no clube, terá 34 anos ao final do contrato.

Artilheiro do time na temporada, Benzema não está na melhor forma nos últimos jogos do Real Madrid. Desde o dia 15 de dezembro, foram somente dois gols do francês em 13 partidas. Um jogo foi pela , contra o Zaragoza, e o camisa 9 deixou sua marca. Nos outros 12 jogos, todos por LaLiga, Benzema marcou apenas uma vez, contra o . Nestas 12 partidas do Campeonato Espanhol, ele disparou 23 vezes às metas adversárias: 12 chutes foram ao gol e 11, para fora.

O Real Madrid visita o neste sábado, 22 de fevereiro, em mais uma rodada de LaLiga, campeonato que o time lidera com 53 pontos, um a mais do que o segundo colocado . Na quarta-feira, os merengues enfretam o primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o no Santiago Bernábeu.