Real Madrid x Osasuna ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Copa do Rei

Equipes entram em campo neste sábado (6), em Sevilla; veja como acompanhar na TV e na internet

Vale a taça! Real Madrid e Osasuna se enfrentam na tarde deste sábado (6), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla, pela grande final da Copa do Rei. O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo streaming por assinatura Star+.

O Real Madrid chega à grande decisão após conseguir uma virada diante do seu maior rival, o Barcelona. Os Merengues perderam o primeiro confronto por 1 a 0, mas no jogo de volta ganharam por 4 a 0. O único desfalque certo na equipe é Mendy, machucado, enquanto Alaba e Modric buscam recuperação física para iniciarem ao menos no banco.

Já o Osasuna passou pelo Athletic Bilbao na semifinal (1 a 0 e 1 a 1). Darko Brasanac, que trata de uma lesão no joelho, é ausência garantida na equipe, que tenta surpreender o poderoso rival.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Real Madrid venceu 14 vezes, o Osasuna uma, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rudiger, Camavinga; Valverde, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Jr.

Osasuna: Herrera; Moncayola, Aridane, D Garcia, Cruz; Torro, M Gomez; R Garcia, Oroz, Ezzalzouli; Kike Garcia.

Desfalques

Real Madrid

Ferland Mendy está no departamento médico.

Osasuna

Darko Brasanac segue se recuperando de lesão.

Quando é?