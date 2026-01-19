Real Madrid x Monaco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Real Madrid e Monaco se enfrentam nesta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, na Espanha, pela sétima rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, TNT e HBO Max (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Real Madrid entra no jogo em uma fase conturbada fora das quatro linhas e também dentro de campo. A equipe teve recentemente a demissão de Xabi Alonso e agora é comandada por Álvaro Arbeloa, que tenta estabilizar os Blancos. A equipe vem de vitória na La Liga, mas também teve a eliminação na Copa do Rei, além de críticas da torcida direcionadas a peças importantes como Vinícius Júnior e Bellingham. Na Champions League, os merengues estão na 7ª posição na tabela geral, com 12 pontos em seis jogos.

O Monaco também vive um momento de desafio. Apesar de ter somado 9 pontos e não estar longe da zona de classificação, o clube francês não tem a mesma constância do Real e está em posição intermediária na tabela, fora da zona de classificação direta. A equipe vem de resultados irregulares e uma campanha fraca na Ligue 1, além de contar com muitos desfalques.

A partida promete ser equilibrada, com os espanhóis buscando dominar o jogo para espantar a má fase, enquanto o Monaco pretende somar mais pontos em busca da classificação.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde, Arda Güler e Bellingham; Vinicius Jr. e Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Monaco: Köhn; Ouattara, Kehrer, Eric Dier e Caio Henrique; Zakaria, Teze, Coulibaly e Akliouche; Biereth e Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli.

Desfalques

Real Madrid

Éder Militão, Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Rodrygo e Rüdiger seguem lesionados, enquanto Álvaro Carreras está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Monaco

A equipe tem o DM lotado e não contará com Cabral, Faes, Hradecky, Mawissa, Michal, Minamino, Salisu e Pogba.

Quando é?

Data: terça-feira, 20 de janeiro de 2026

terça-feira, 20 de janeiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Santiago Bernabéu - Madri, Espanha

