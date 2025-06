Real Madrid x Juventus: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final do Mundial de Clubes 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (01), no Hard Rock Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Juventus se enfrentam nesta terça-feira (01), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

O Real Madrid garantiu a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes após encerrar a primeira fase na liderança do Grupo H, com sete pontos. Em três jogos, os merengues conquistaram vitórias sobre o Pachuca, por 3 a 1, e o RB Salzburg, por 3 a 0, além de empatarem com o Al Hilal em 1 a 1.

Por outro lado, a Juventus terminou na vice-liderança do Grupo G, com seis pontos, três a menos que o líder Manchester City. Nas duas primeiras rodadas, a Velha Senhora venceu o Al Ain por 5 a 0 e o Wydad Casablanca por 4 a 1, mas foi derrotada pelo Manchester City por 5 a 2.

Real Madrid: Courtois; Tchouaméni, Rüdiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Bellingham, Güler, Valverde, Fran Garcia; Vinicius Júnior, Gonzalo Garcia.

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kelly, Kalulu; Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceição, Kolo Muani, Yildiz.

Desfalques

Real Madrid

Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, David Alaba, Endrick e Ferland Mendy sem no departamento médico.

Juventus

Sem desfalques confirmados.

Que horas começa Real Madrid x Juventus

Mundial de Clubes - Fase Final Hard Rock Stadium

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Há um grande equilíbrio histórico entre as equipes. Em 21 confrontos, o Real Madrid soma 10 vitórias, contra nove da Juventus, além de dois empates. No último encontro, válido pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2017/18, a Juve venceu por 3 a 1.