Real Madrid x Getafe: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Real Madrid e Getafe se enfrentam nesta segunda-feira (2), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Real Madrid segue em sua caça ao líder. A equipe de Arbeloa ocupa a segunda colocação com 60 pontos, apenas um atrás do Barcelona. O time madrilenho vem de uma classificação para as oitavas de final da Champions League, após bater o Benfica por 2 a 1. Porém, no Campeonato Espanhol, sua última partida foi uma derrota, fora de casa, para o Osasuna.

Por outro lado, o Getafe ocupa apenas a 13ª colocação do campeonato, com 29 pontos. A equipe faz uma temporada irregular, tendo muita dificuldade para vencer a maioria de seus jogos. Na última rodada, o time perdeu para o Sevilla, em casa, por 1 a 0.

O favoritismo está todo do lado do Real Madrid, que conta com um elenco estrelado e segue na briga pelo título. Já para o Getafe, um simples empate já seria um grande resultado.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Alaba e Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga e Arda Güler; Vinicius Jr. e Gonzalo García (Rodrygo). Técnico: Álvaro Arbeloa.

Getafe: David Soria; Iglesias, Domingos Duarte e Romero; Femenia e Diego Rico; Luis Milla, Arambarri e Mario Martín; Satriano e Luis Vázquez. Técnico: José Bordalás.

Desfalques

Real Madrid

Mbappé, Raúl Asencio, Éder Militão, Bellingham, Ceballos e Huijsen seguem de fora por lesão.

Getafe

O suspenso Djené está fora, enquanto Kamara e Davinchi seguem lesionados. Abqar, Juanmi e Borja Mayoral são súvidas.

Quando é?

Data: segunda-feira, 2 de março de 2026

segunda-feira, 2 de março de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Santiago Bernabéu - Madri, Espanha

