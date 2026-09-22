Real Madrid emite comunicado chocante sobre a lesão de Valverde

O Real Madrid recebeu um duro golpe após a confirmação de que o uruguaio Fede Valverde ficará afastado por um período que não será curto, depois de se submeter a exames médicos que revelaram uma entorse de terceiro grau no tornozelo esquerdo, o que ameaça sua participação nas primeiras partidas do time após o período de pausa para os jogos das seleções.

O Real Madrid anunciou em boletim médico: "Após os exames realizados hoje pelo departamento médico do Real Madrid em nosso jogador Fede Valverde, foi diagnosticada uma entorse de terceiro grau em seu tornozelo esquerdo, e a evolução de seu estado de saúde será acompanhada".

Valverde sofreu a lesão durante o confronto do dérbi, após uma entrada forte do sul-coreano Kang In Lee, lance que provocou o protesto do português José Mourinho, técnico do Real Madrid, que pediu na sequência a exibição do cartão vermelho, mas o árbitro não expulsou o jogador.

O Real Madrid havia indicado após a partida que Valverde sofria de uma lesão grave no tornozelo esquerdo, antes de os últimos exames revelarem a natureza da lesão e seu grau de gravidade.

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Apesar de o clube não ter anunciado oficialmente o tempo de afastamento, a entorse de terceiro grau está normalmente associada a um dano significativo nos ligamentos do tornozelo e pode exigir várias semanas de recuperação, o que torna o retorno do jogador na data mais próxima possível uma incerteza.

Os desdobramentos da lesão não se limitaram ao Real Madrid, já que Valverde fazia parte da lista da seleção do Uruguai, mas ficou fora dos planos do técnico Diego Forlán nos próximos compromissos. Dessa forma, o jogador do Real Madrid desfalcará o Uruguai nos confrontos contra o Japão no dia 24 de setembro, a Coreia do Sul no dia 28 de setembro e a Índia no dia 6 de outubro.

No âmbito do Real Madrid, a participação de Valverde diante do Villarreal, na primeira partida do time após o período de pausa das seleções, parece extremamente difícil. O Real Madrid enfrenta o Villarreal no dia 10 de outubro, no estádio Santiago Bernabéu, em uma partida que pode ter o desfalque de Valverde caso ele precise do período de recuperação previsto para esse tipo de lesão.

A lesão ganha uma importância adicional, especialmente porque Valverde conseguiu completar a partida do dérbi após sofrer a entrada, antes de os exames revelarem posteriormente uma forte lesão no tornozelo esquerdo.

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