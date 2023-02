Real Madrid x Elche ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (15), pela 21ª rodada do Espanhol; veja como acompanhar na internet

Após ser campeão do Mundial de Clubes e querendo se manter na briga pelo título do Campeonato Espanhol, o Real Madrid recebe o Elche na tarde desta quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Vice-líder do campeonato com 45 pontos, o Real Madrid viu o rival Barcelona abrir 11 pontos de distância após tropeçar na rodada passada. Os Merengues seguem sem poder contar com Mendy, Courtois e Lucas Vázquez. No ataque, Vini Jr é desfalque por suspensão.

O Elche, entretanto, é o lanterna da competição com apenas 9 pontos. A equipe venceu apenas um jogo no campeonato, e está praticamente rebaixada. Collado, Nwankwo, Milla e Morente estão lesionados, enquanto Palacios e Mascarell cumprem suspensão.

Prováveis escalações

Escalação provável do Real Madrid: Lunin; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger e Alaba; Tchouaméni, Modric e Ceballos; Valverde, Rodrygo e Benzema.

Escalação provável do Elche: Badia; Gonzalez, Roco, Magallan; Carmona, Guti, Gumbau, Clerc; Ponce, Boye, Fidel.

Desfalques

Real Madrid

Lucas Vázquez, Courtois e Ferland Mendy estão no departamento médico. Vinicius Junior também está fora da partida por conta de suspensão.

Elche

Collado, Nwankwo, Milla e Morente estão lesionados, enquanto que Palacios e Mascarell cumprem suspensão.

Quando é?