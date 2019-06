'Quero ajudar Cristiano Ronaldo a quebrar novos recordes', diz Sarri em chegada à Juventus

Treinador italiano afirmou que a Juventus é o time mais importante da Itália e que este é uma coroação para a sua carreira

O técnico Maurizio Sarri diz que está empolgado por trabalhar com Cristiano Ronaldo na e que quer ajudar o atacante a "quebrar novos recordes" na carreira.

Apresentado na Juventus nesta quinta (20) depois de conquistar a pelo , Sarri afirmou em entrevista coletiva que a mudança de clube foi um "passo à frente" e uma coroação de sua carreira como treinador.

Sarri assume o posto deixado por Massimiliano Allegri, que deixou a Juventus após conquistar o oitavo título nacional seguido do time mas sem alcançar a sonhada .

O italiano sabe da pressão que irá enfrentar no cargo, mas disse que está ansioso para comandar um elenco tão bom. "No Chelsea eu treinei ótimos jogadores, mas trabalhar com Cristiano Ronaldo é outro nível", afirmou.

"Eu nunca vi tamanha determinação por parte de um clube para contratar um técnico", disse Sarri sobre como foi convencido a mudar de time. "Espero acordar toda manhã já estudando para vencer jogos. Vencer sempre é difícil e a Juventus tem obrigação de vencer sempre".

Sobre como vai montar a equipe, Sarri deu a entender que vai escalar um grupo que consiga tirar o melhor de Cristiano Ronaldo: "Você precisa ter uma ideia clara de quem são os dois ou três jogadores que podem fazer a diferença e então criar um ambiente onde eles possam se expressar. A formação é ditada por isso".

O treinador disse que por enquanto seu foco está nos planos da pré-temporada, recrutamento para o período de transferências e sua mudança para o novo trabalho.

Por fim Sarri exaltou a oportunidade e disse que após "dar tudo o que tinha pelo " e de ganhar experiência na Premier League, voltar para a para treinar a Juventus é a "coroação" de uma longa carreira de treinador.

"Foi uma longa jornada com passos graduais. Estou feliz de estar no time mais importante da Itália", completou.