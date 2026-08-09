O Manchester United mantém o interesse em contratar Adam Wharton, estrela do meio-campo do Crystal Palace, durante a atual janela de transferências, mas o caminho do clube inglês até o jogador tornou-se mais complicado diante do aumento das exigências financeiras do seu clube, além da entrada com força do Chelsea nas negociações e da continuidade do Real Madrid em observar a situação.

Michael Carrick, técnico do Manchester United, busca um novo reforço para o meio-campo da sua equipe, especialmente após a saída de Casemiro, num momento em que a lesão de Manuel Ugarte reduziu as opções disponíveis para ele na posição de volante de contenção.

Apesar do sucesso do United em reforçar o seu meio-campo com as contratações de Youri Tielemans e André Santos, Wharton representa uma opção diferente do ponto de vista técnico, graças à sua capacidade de controlar o ritmo do jogo e sair jogando de trás, além de possuir uma perna esquerda especial que o ajuda a criar jogadas sob pressão.

De acordo com fontes a par do mercado de empresários de jogadores, citadas pelo site "CaughtOffside", o interesse do Manchester United em contratar Adam Wharton permanece de pé, embora as elevadas exigências financeiras do Crystal Palace tenham até agora impedido a aceleração do ritmo das negociações.

O Crystal Palace insiste em receber cerca de 100 milhões de euros para abrir mão do meio-campista, um valor que representa um grande obstáculo para o Manchester United, especialmente depois de o clube ter gasto quantias elevadas para reforçar o seu elenco durante a atual janela de transferências.

A concorrência não se limita ao Manchester United, já que o Real Madrid observa a situação de Wharton há algum tempo, ainda que o clube espanhol coloque atualmente outras opções no meio-campo entre as suas prioridades mais urgentes.

Por outro lado, o Chelsea parece ser o concorrente mais sério do Manchester United na corrida pela contratação de Wharton. Relatos recentes indicam que o clube londrino retomou as suas conversas com o Crystal Palace a respeito do jogador, num momento em que Wharton continua a ser uma prioridade para o treinador Xabi Alonso.

Mas o Chelsea, por sua vez, enfrenta um obstáculo financeiro, pois será obrigado primeiro a reduzir o tamanho do seu elenco antes de dar um grande passo do tamanho de uma transferência cujo valor pode chegar a 100 milhões de euros. Ainda assim, o simples movimento do Chelsea novamente confere ao Crystal Palace uma posição de negociação mais forte e reduz as chances de o clube ser obrigado a baixar as suas exigências financeiras.

Por que Carrick precisa de Wharton?

Apesar de o Manchester United ter reforçado o seu meio-campo com as contratações de Tielemans e Santos, a necessidade de um jogador adicional permanece de pé, sobretudo após a saída de Casemiro e a lesão de Ugarte.

Wharton possui um conjunto de características que podem fazer dele um reforço importante para o projeto de Carrick, já que se destaca pela sua capacidade de receber a bola sob pressão e controlar a posse a partir das áreas defensivas, além de possuir uma boa visão que o ajuda a penetrar as linhas do adversário com passes precisos.

Seu estilo também pode se encaixar com os elementos já presentes no meio-campo, pois as suas altas capacidades físicas, aliadas às de Santos e ao potencial de Tielemans e Kobbie Mainoo, oferecem opções táticas mais amplas à comissão técnica.

A capacidade de Wharton de construir o jogo de trás e controlar o ritmo da partida pode conceder aos outros meio-campistas mais espaço para avançar e participar do terço ofensivo.

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100 milhões de euros: o maior obstáculo para o United

O problema principal para o Manchester United não está relacionado às capacidades técnicas de Wharton, e sim ao seu elevado valor financeiro.

Pagar cerca de 100 milhões de euros para contratar um novo meio-campista, após grandes investimentos nessa posição, representaria um enorme compromisso financeiro, especialmente porque o clube ainda precisa reforçar outras posições, à frente delas as posições de atacante e lateral-esquerdo.

O United precisa equilibrar o seu desejo de contratar um jogador com grande potencial a longo prazo com a necessidade de não esgotar o seu orçamento numa única transferência.

Além disso, a entrada do Chelsea novamente nas negociações não dá ao Crystal Palace um motivo real para recuar nas suas exigências, e pode até levá-lo a se apegar ainda mais ao preço que definiu para o jogador.

Real Madrid: a carta que pode virar o jogo

Ao lado do Chelsea, o Real Madrid representa outro fator que aumenta a complexidade da corrida pela contratação de Wharton. O clube espanhol observa o jogador há algum tempo e, apesar de o meio-campo não ser a prioridade mais urgente para ele no momento, um movimento tardio do Real Madrid pode mudar os cálculos de todas as partes.

Caso o Real Madrid decida entrar com força na transferência, o Manchester United pode se ver diante de uma disputa tripla por um jogador que desperta o interesse de vários dos grandes clubes europeus. A presença do clube espanhol no cenário também pode influenciar a decisão do próprio jogador, especialmente se ele receber uma proposta do Real Madrid numa fase avançada das negociações.

Michael Carrick e a sua equipe não podem perder muito tempo perseguindo Wharton, mas, ao mesmo tempo, o clube não deve permitir que se faça um leilão pela transferência sem limites claros.

Não há dúvida de que Wharton representa uma excelente opção a longo prazo e pode se transformar no jogador central de que Carrick precisa para organizar o meio-campo do Manchester United, graças à sua capacidade de controlar o ritmo do jogo, sair com a bola e criar oportunidades a partir de trás.

Mas contratá-lo por cerca de 100 milhões de euros, diante das demais necessidades da equipe, seria uma decisão financeira de extrema importância. Por isso, o melhor cenário para o Manchester United parece ser continuar pressionando para concluir a transferência, mantendo um teto financeiro claro e não se deixando arrastar para um leilão que possa levar o clube a oferecer um valor exagerado.

Com o Chelsea mantendo os seus movimentos e o Real Madrid observando a situação, a corrida por Adam Wharton é candidata a mais desdobramentos, e o Manchester United pode se ver diante da necessidade de definir a sua posição rapidamente antes que a transferência se transforme numa batalha financeira aberta.