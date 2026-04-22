Real Madrid e Brasil terão mais informações sobre a lesão de Éder Militão

A lesão que o zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, sofreu na terça-feira parece não ser tão grave quanto se pensava. O jornal brasileiro Globo informa que os exames revelaram que não se trata de uma lesão grave.

Militão teve que ser substituído na terça-feira, na partida do campeonato contra o Deportivo Alavés, pouco antes do intervalo, depois que ficou claro que ele havia sofrido uma lesão muscular.

Militão avançou em direção à área na esperança de finalizar um cruzamento de Jude Bellingham, mas sentiu desconforto após a jogada e acabou tendo que deixar o campo mancando levemente, dando lugar a Antonio Rüdiger.

De olho na próxima Copa do Mundo, o alarme disparou imediatamente na seleção brasileira, onde Militão, apesar de ser propenso a lesões, é normalmente uma escolha certa do técnico Carlo Ancelotti.

Militão já ficou fora dos gramados entre dezembro e março devido a uma lesão muscular. Outra lesão desse tipo teria acabado com seu sonho de disputar a Copa do Mundo, mas, para a sorte do zagueiro central de 28 anos, esse cenário de pesadelo não se tornou realidade.

A expectativa é que Militão passe por exames adicionais nos próximos dias, antes que o clube trace um plano de recuperação detalhado. O Real Madrid acredita que Militão ainda poderá contribuir nesta temporada na disputa pelo título contra o grande favorito, o FC Barcelona.

Militão certamente não é estranho a lesões (graves). O jogador, que já disputou 38 partidas pela seleção, rompeu o ligamento cruzado tanto em 2024 quanto em 2025. Desde seu retorno de uma lesão muscular no início de abril, Militão participou de todas as partidas do Real Madrid.