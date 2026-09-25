Real Madrid e a crise de confiança: expulsem Tebas antes que seja tarde demais!

Como se pode pedir ao Real Madrid que confie na imparcialidade da liga espanhola, enquanto seu presidente diz publicamente que sua relação com o clube é "irreparável"? Esta não é uma crise entre o Real Madrid e Javier Tebas, nem um novo desentendimento sobre arbitragem. É, na minha opinião, uma crise de confiança na imparcialidade da própria instituição.

Tebas tem o direito de discordar do Real Madrid e de criticar seus comunicados e posicionamentos, mas é normal que o presidente da liga se transforme em parte permanente de um conflito público com um dos clubes cujos interesses ele deveria representar, assim como os de todos os demais?

E para entender o quão estranha é essa situação, imaginem, por exemplo, um presidente eleito de um parlamento declarando que sua relação com uma bancada parlamentar permanecerá "irreparável" enquanto seu líder continuar no cargo, e que depois vem constantemente a público para responder a essa bancada e atacá-la diante da opinião pública.

Ataque em vez de pedido de desculpas

Voltemos à origem da crise. Tebas não gosta da forma como o Real Madrid expressou sua indignação e de seu forte ataque à arbitragem por causa dos acontecimentos do clássico, mas o que fez o Real além de defender seus direitos da maneira que considera adequada?

Você pode discordar do modo como o Real Madrid expressa sua indignação, e pode considerar que alguns de seus comunicados e as declarações de seus dirigentes são exagerados às vezes, mas há um fato que não pode ser ignorado: a arbitragem no clássico teve erros que a própria comissão de arbitragem reconheceu posteriormente.

Por isso, considero que o Real Madrid tem o direito de tomar as medidas de escalada que julgar necessárias para exigir que tais erros não se repitam no futuro, uma vez que influenciaram diretamente no resultado da partida e, consequentemente, na disputa pelo título.

Afirmo também que a existência de um erro de arbitragem reconhecido não significa que todas as acusações do Real Madrid sejam corretas, mas lhe dá o direito de contestar e de exigir uma revisão do sistema.

Tebas está indignado porque considera que as acusações do Real Madrid contra os árbitros afetam a imagem de LaLiga, mas ele não buscou, na minha opinião, dar uma contribuição real para resolver o problema da arbitragem, que prejudicou o clube merengue e outros clubes. Pelo contrário, ele sempre vem a público para dizer "temos os melhores árbitros do mundo", como se enterrasse a cabeça na areia, apenas para se opor ao Real.

Além disso, o Real Madrid não recebeu, até agora, um pedido de desculpas oficial pelos erros de arbitragem que foram reconhecidos publicamente, ao contrário do que ocorreu no clássico de Manchester dias atrás, e é aqui que reside uma das diferenças entre a Premier League e LaLiga.

Olhem para a Premier League

E talvez a verdadeira diferença aqui não diga respeito a uma pessoa em específico, mas sim à maneira de administrar a competição. Na Inglaterra, quando ocorre um erro de arbitragem que influencia o resultado, há um espaço claro para revisá-lo e reconhecê-lo, em vez de transformar o debate em uma batalha aberta com o clube prejudicado. E foi isso que aconteceu recentemente, quando Howard Webb, responsável pela arbitragem no Campeonato Inglês, admitiu a existência de um erro em um dos lances polêmicos durante o clássico de Manchester.

Não estou dizendo que a Premier League ficou sem erros, nem que o futebol inglês chegou a um modelo ideal no trato com a arbitragem, mas a ideia é simplesmente que a força de qualquer competição não se mede pelo número de vezes em que seus dirigentes vêm a público para defendê-la, e sim por sua capacidade de reconhecer o erro, corrigi-lo e manter a confiança dos clubes nela.

Por isso, considero que o principal responsável pela liga deveria estar mais próximo de um árbitro entre as partes do sistema, e não de mais uma parte no conflito.

Nunca vimos algum dirigente da liga do Campeonato Inglês vir a público para atacar o Manchester City, por exemplo, apesar de o clube ser acusado em casos relacionados ao fair play financeiro.

Espero também que o torcedor comum nem sequer conheça os nomes dos dirigentes da liga da Premier League, porque eles aparecem pouco na mídia, ao contrário de Tebas, que adora os holofotes, e cuja conta na plataforma "X" parece mais ativa do que o necessário, tendo em vista seu cargo delicado.

"Contrarie para ser notado"

Considero que Tebas quis arrastar o Real Madrid para uma crise midiática desse tipo, para acertar suas contas pessoais com o presidente Florentino Pérez, algo que ficou evidente em suas declarações recentes, nas quais disse que a relação não se consertará enquanto Pérez permanecer no fortim do "Santiago Bernabéu".

Tebas também deseja aparecer como o dirigente que não teme se posicionar contra a "entidade mais forte" da Espanha, segundo sua descrição em seu último comunicado, mesmo que essa entidade esteja defendendo seus direitos. Ou seja, ele se opõe pela oposição em si, seguindo o princípio de "contrarie para ser notado".

Tebas diz em mais de uma aparição na mídia que é "torcedor do Real Madrid desde pequeno", embora também não seja lógico que o presidente da liga revele sua identificação com um clube em específico, mas a verdade é que essa declaração não passa de uma mera cortina atrás da qual ele se protege para atacar o clube merengue e seus dirigentes.

Chegou a hora da saída

Tebas não é um administrador contratado acima dos clubes, mas sim um presidente eleito pela Assembleia Geral de LaLiga. E as informações oficiais da liga estabelecem que seu presidente é eleito por um período de 4 anos, e o estatuto ainda menciona que o mandato pode terminar, entre outros motivos, por meio de uma votação de moção de desconfiança.

Por isso, considero que a destituição de Tebas é necessária no momento atual, antes que seus desentendimentos pessoais com o Real Madrid e seu presidente afetem a justiça da competição em LaLiga.

Queremos que a disputa na competição permaneça dentro dos limites do campo, em vez de ficar atrelada a questões externas, distantes da concorrência esportiva que conhecemos. O futebol espanhol precisa de um presidente da liga que esteja acima dos conflitos, e não dentro deles.