Real Madrid x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das quartas de final do Mundial de Clubes

Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (05), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O DAZN transmite esse e os demais jogos do torneio de graça ( clique aqui para assistir ). Ou veja a programação completa aqui .

Notícias e prováveis escalações

O Real Madrid avançou às quartas de final do Mundial de Clubes após eliminar a Juventus por 1 a 0, com gol de Gonzalo García nas oitavas de final. Na fase de grupos, os Merengues terminaram na liderança do Grupo H, com sete pontos. Em três jogos, os espanhóis venceram o Pachuca por 3 a 1 e o RB Salzburg por 3 a 0, além de empatarem em 1 a 1 com o Al Hilal.

Por sua vez, o Borussia Dortmund também terminou a fase de grupos na liderança, com sete pontos no Grupo F. Nos três primeiros jogos, a equipe alemã empatou sem gols com o Fluminense, venceu o Mamelodi Sundowns por 4 a 3 e superou o Ulsan HD por 1 a 0. Já nas oitavas de final, o Dortmund bateu o Monterrey por 2 a 1.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Vinicius Junior, Arda Güler e Gonzalo García (Mbappé).

Borussia Dortmund: Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Nmecha, Gross, Svensson; Sabitzer, Adeyemi e Guirassy.

Desfalques

Real Madrid

David Alaba, Ferland Mendy e Endrick seguem lesionados.

Borussia Dortmund

Jobe Belligham está suspenso, enquanto Emre Can, Salih Ozcan e Nico Schlotterbeck estão lesionados.

Que horas começa Real Madrid x Borussia Dortmund

Mundial de Clubes - Fase Final MetLife Stadium, New Jersey

Retrospecto Recente

Histórico de Confrontos Diretos

Em 16 confrontos entre as equipes, o Real Madrid soma oito vitórias, contra três do Borussia Dortmund, além de cinco empates. No último encontro, válido pela fase de grupos da Champions League 2024/25, os Merengues venceram por 5 a 2.