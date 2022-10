Real Madrid x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

El Clásico será disputado neste domingo (16), pela nona rodada da LaLiga; veja como acompanhar ao vivo na internet

Clássico espanhol na área! Empatados com 22 pontos casa e valendo a liderança, Real Madrid e Barcelona entram em campo neste domingo (16), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela nona rodada da LaLiga. O torcedor pode acompanhar o El Clásico ao vivo e exclusivo no Star+, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Depois de vencer o Shakhtar Donetsk por 2 a 1 na última rodada da Champions League, o Real Madrid volta as atenções para o Campeonato Espanhol.

Para o clássico que será disputado em casa, o técnico Carlo Ancelotti confirmou a ausência de Thibaut Courtois, que sofreu uma ciatalgia na vitória sobre o Atlético de Madrid por 2 a 1, no último dia 18 de setembro. Andriy Lunin segue como substituto do goleiro belga.

Do outro lado, o Barcelona, que empatou com a Inter em 3 a 3 na fase de grupos da Champions League, chega embalado com seis vitórias consecutivas na LaLiga.

"Há três semanas estávamos voando e agora não estamos mais", alertou o técnico Xavi.

Jules Kounde, recuperado de lesão, pode retornar no meio da defesa ao lado de Eric Garcia, substituindo Gerard Piqué.

Em 249 jogos disputados entre os rivais, o Real Madrid registra 100 vitórias, contra 97 do Barcelona, além de 52 empates. No último confronto, válido pelo returno do Espanhol 21/22, os catalães golearam por 4 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius.

Escalação do provável BARCELONA: Ter Stegen; Roberto, Kounde, E Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati.

Desfalques

Real Madrid

Courtois, machucado, está fora.

Barcelona

Memphis Depay, Hector Bellerin, Ronald Araujo e Andreas Christensen, lesionados, são desfalques certos do Barça.

Quando é?

• Data: domingo, 16 de outubro de 2022

• Horário: 11h15 (de Brasília)

• Local: Santiago Bernabéu – Madrid, ESP

• Arbitragem: X (árbitro), Y e Y (assistentes), Z (quarto árbitro) e ZZ (AVAR)