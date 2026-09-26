O ex-astro do futebol alemão Michael Ballack saiu em defesa de Lennart Karl, jovem jogador do Bayern de Munique, depois que os comentários deste último sobre o Real Madrid geraram polêmica no início deste ano.

Falando no podcast Kerners11, Ballack argumentou que as declarações de Karl foram tiradas de contexto, segundo informou o site Yahoo Sport.

Ballack disse: "Perguntaram a ele: qual é o seu clube favorito além do Bayern de Munique? Essa parte muitas vezes é omitida", esclarecendo que "Karl não cometeu nenhum erro, ele estava simplesmente falando sobre o seu sonho de jogar pelo Real Madrid um dia".

E acrescentou, rindo: "Esse (sonho) sempre passou pela minha cabeça também".





O ex-astro do Bayer Leverkusen, do Bayern de Munique e do Chelsea também criticou aqueles que às vezes acusam Karl de "arrogância", enfatizando: "Lennart tem personalidade, e isso é importante. Em um ambiente como o do Bayern de Munique, você não terá sucesso aos 17 anos se não tiver uma personalidade forte. É disso que os jovens jogadores precisam hoje. Eles precisam de personalidade. Claro, eles precisam de talento, mas também precisam de potencial".

Ballack, de 50 anos, explicou: "Talvez isso tenha se perdido um pouco atualmente na educação, nas escolas e também nas academias de base".

Karl ainda tem contrato com o Bayern de Munique até 2029 e se firmou no time principal depois de ter subido pela academia de base do clube.