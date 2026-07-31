Read fala abertamente sobre futuro no Feyenoord

Givairo Read desperta o interesse de Nottingham Forest e Roma. O lateral-direito do Feyenoord mantém a calma diante de todo o assédio e deixa tudo acontecer naturalmente, como destacou o defensor em entrevista à Voetbal International.

"Claro que acho tudo isso bastante empolgante", reconhece Read, com o Feyenoord em preparação para a nova temporada. "Mas eu não posso prever o futuro. Eu mesmo não sei o que vai acontecer. Mais do que isso, acho que nem sei de tudo o que está acontecendo neste momento, e isso também é de propósito."

O ala prossegue: "Meus empresários me poupam de muita coisa, para que eu possa manter o foco no futebol e me concentrar totalmente em atingir a melhor forma física e entrar em forma para a nova temporada."

Read está, de qualquer forma, pronto para dar um passo, caso tenha uma boa sensação em relação a um clube. "Não dá para explicar, é um sentimento. Eu sinto isso. Não é que eu pense: eu preciso sair agora, porque já aprendi tudo aqui. De jeito nenhum. Ainda tenho muitíssimo a aprender e tenho apenas 20 anos. Mas o que eu digo é que, se surgir a oportunidade de uma transferência, vou querer pensar sobre isso. Você nunca sabe quantas chances vai ter na vida."

Se uma transferência de verão não se concretizar, isso também não será um desastre total para Read. "Supondo que não aconteça uma saída, então eu fico e simplesmente quero brigar pelo título. Depois disso, o próximo passo é a seleção holandesa. Espero."

Read, de qualquer forma, se sente no lugar certo no Feyenoord. O lateral-direito está especialmente feliz com a presença de Sipke Hulshoff, auxiliar do técnico Giovanni van Bronckhorst.

"Com Sipke, a relação continua exatamente a mesma de antigamente. Ele me ajudou muito quando eu era um jogador jovem no FC Volendam e no Feyenoord. Por isso é bom que ele tenha voltado agora", concluiu Read.