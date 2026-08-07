O Real Madrid recebeu um duro golpe no mercado de transferências de verão, depois que o espanhol Rodri, astro do Manchester City, definiu sua decisão de se transferir para o Barcelona, preferindo o clube catalão ao rival merengue, apesar das negociações avançadas que reuniram as duas partes nas últimas semanas.

Rodri, de 30 anos, foi o centro de uma forte disputa entre Real Madrid e Barcelona, além da possibilidade de sua permanência no Manchester City, isso após seu brilho com a seleção da Espanha e a conquista da Copa do Mundo de 2026, na qual recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio.

O jogador esteve próximo de se transferir para o Real Madrid, depois de entrar em negociações a respeito de um contrato de quatro anos, antes que o rumo do negócio mudasse de forma surpreendente após a entrada em cena do Barcelona com força, com Hans Flick e vários jogadores espanhóis das fileiras do time catalão desempenhando um papel em convencê-lo a se juntar ao projeto do clube.

Segundo os relatos, Rodri já chegou a um acordo com o Barcelona, cabendo agora ao clube catalão negociar com o Manchester City, que anteriormente havia fixado o valor de seu jogador em cerca de 80 milhões de euros.

Relatos da imprensa espanhola indicam que o Barcelona se prepara para apresentar uma proposta inicial no valor de 60 milhões de euros, divididos entre 45 milhões de euros fixos e 15 milhões em bonificações e variáveis, depois que o clube decidiu direcionar o dinheiro que estava originalmente destinado à contratação de um zagueiro para o reforço do meio-campo, especialmente diante da ausência de Frenkie de Jong por lesão.

Real Madrid respeita a decisão de Rodri

Apesar da importância do negócio para o Real Madrid, o clube merengue decidiu lidar com a decisão de Rodri com tranquilidade, sem entrar em um novo embate com o jogador.

Segundo o que noticiou a rede francesa "Foot Mercato", citando o jornal espanhol "As", os dirigentes do Real Madrid sabiam que a concretização do negócio exigia a total convicção do jogador em se transferir para o clube, algo que os dirigentes de "Valdebebas" não sentiram durante as negociações.

O jornal esclareceu que o Real Madrid compreendeu as razões de Rodri e respeitou sua decisão, chegando até a lhe desejar sorte no passo que escolheu, sem considerar o ocorrido uma crise dentro do clube.

Mourinho não quer substituto

O "As" apontou que o técnico José Mourinho estava sempre a par dos desdobramentos do assunto, e considera que o elenco atual do Real Madrid conta com soluções capazes de ocupar a posição de meio-campista, o que reforça a tendência do clube de não se movimentar em busca da contratação de um substituto direto para Rodri.

Segundo o jornal "El Mundo", o Real Madrid também não pretende entrar no mercado de transferências em busca de um novo meio-campista após o fracasso do negócio de Rodri.

O jornal esclareceu que os dirigentes do clube consideram que a decisão do jogador foi, antes de tudo, pessoal, e que cabe a eles aceitá-la, apontando que a diretoria do Real Madrid apresentou uma proposta que descreveu como "muito boa", diante de um desejo real de contratá-lo, mas o negócio acabou não se concretizando.

Acrescentou que Mourinho está satisfeito com as opções atualmente existentes no time e, por isso, não há intenção de contratar outro jogador para a posição de Rodri no período atual.

Por outro lado, o agente do jogador fez questão de elogiar a forma como o Real Madrid e seu presidente Florentino Pérez conduziram as negociações, afirmando que o clube merengue manteve uma relação profissional e especial ao longo de todo o período das negociações.

Revolta da torcida em Madri

Enquanto o Real Madrid lidou com tranquilidade com a decisão de Rodri, o mesmo não aconteceu com a torcida do clube, que demonstrou sua revolta com a transferência do jogador para o rival Barcelona.

O jornal "Marca" afirmou que uma grande parcela da torcida do Real Madrid via em Rodri a opção ideal para reforçar o meio-campo, tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro, especialmente após ele ter recebido o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo.

O jornal apontou que as contas do Real Madrid nas redes sociais registraram uma onda de comentários da torcida pedindo a contratação do jogador, e as imagens de Rodri se espalharam amplamente, enquanto o lema "contratem Rodri" se transformou em uma reivindicação da torcida amplamente compartilhada.