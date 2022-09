RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (3), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo manter a folga na liderança, o Palmeiras visita o RB Bragantino neste sábado (27), no Nabizão, a partir das 19h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Sem vencer há quatro jogos, o RB Bragantino viu o seu bom momento ficar para trás e, consequentemente, caiu na tabela, ficando em 11º, com 31 pontos. O Massa Bruta quer aproveitar o momento do rival para voltar a ganhar.

"Temos que enfrentar o líder, bater de frente com eles, bater de igual para igual, e tentar buscar essa vitória em casa. É uma sequência difícil, todos sabem, mas sabemos também que no Brasileirão não tem jogo fácil. A gente sabe que precisa vencer o quanto antes. Vamos trabalhar durante a semana para fazer um grande jogo e conquistar a vitória", disse o volante Raul.

O Palmeiras, por sua vez, vem de uma derrota no meio da semana pela semifinal da Copa Libertadores e, apesar de priorizar a competição continental, sabe que precisa evitar tropeços no Brasileirão para não ver os rivais encurtarem a distância.

Raphael Veiga, que se machucou contra o Athletico-PR, corre contra o tempo para se recuperar e poder atuar no jogo de volta, mas fica fora do duelo deste sábado

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Palmeiras venceu 15, o Bragantino três, além de dois empates. No primeiro turno, o Verdão venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do RB BRAGANTINO: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Luan Cândido, Raul, Lucas Evangelista, Eric Ramires, hyoran, Artur e Carlos Eduardo.

Possível escalação do PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Bruno Tabata; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Desfalques da partida

RB Bragantino:

sem desfalques confirmados.

Palmeiras:

Jaílson: transição física.

Raphael Veiga: departamento médico.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o RB Bragantino nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,35 na vitória do Verdão, $ 3,10 no empate e $ 3 caso o Massa Bruta vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $2,15 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,70 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes irão balançar as redes, pagando-se $ 1,85 caso positivo, e $ 1,85 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?