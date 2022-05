RB Bragantino x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Jogo acontece nesta terça-feira (31), pela terceira rodada da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Goiás entram em campo nesta terça-feira (31), em Bragança Paulista, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO RB Bragantino x Goiás DATA Terça-feira, 31 de maio de 2022 LOCAL Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista - SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Bernardi e Jose Calza (RS)

Quarto árbitro: Ilbert da Silva (SP)

Onde vai passar?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo desta terça-feira, no Nabizão.

Rosiron Rodrigues/Goiás EC

Informações da partida

Após vencer o duelo de ida por 2 a 1, o RB Bragantino entra em campo nesta terça-feira com a vantagem do empate.

Do outro lado, o Goiás precisa de um triunfo por dois gols de diferença para avançar direto.

Caso o Esmeraldinho ganhe por um gol a mais, a decisão da vaga será nas penalidades.

No retrospecto recente entre as equipes, nos últimos quatro jogos, o Bragantino ganhou dois, além de dois empates.

Últimos resultados e próximos jogos

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão 28 de maio de 2022 Nacional 3 x 0 RB Bragantino Copa Libertadores 24 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Internacional Brasileirão 5 de junho de 2022 19h (de Brasília) RB Bragantino x Flamengo Brasileirão 8 de junho de 2022 20h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão 28 de maio de 2022 Flamengo 1 x 0 Goiás Brasileirão 21 de maio de 2022

Próximas partidas