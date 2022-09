RB Bragantino x Goiás: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Querendo subir na tabela, equipes se enfrentam neste domingo (18); veja como acompanhar na TV e na internet

No Nabizão, o RB Bragantino recebe o Goiás na manhã deste domingo (18), às 11h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há seis jogos, o RB Bragantino acabou perdendo posições na tabela e é o 11º colocado, com 33 pontos. No entanto, o time teve onze dias para se preparar para o duelo e contará com os retornos de Luan Cândido e Hyoran.

"É uma sequência ruim, uma sequência que nos incomoda. Temos tentado buscar soluções diferentes, acho que temos conseguido encontrar um equilíbrio melhor, de ter um desempenho bom, contra bons adversários. Mas, sem dúvida, a ausência de uma vitória tem trazido um peso importante para nós. A gente está nesses dias trabalhando bastante para começar a reverter isso no domingo", disse o técnico Maurício Barbieri.

Do outro lado, o Goiás está há cinco partidas sem perder e quer dar sequência ao seu bom momento na temporada. Dadá Belmonte e Vinícius, lesionados, são os desfalques do Esmeraldino.

"Provavelmente, a gente iria repetir a equipe pela quarta vez, nós encontramos uma equipe, um sistema, então vamos ter que nos reinventar. Mas faz parte do campeonato, todas as equipes vão sofrer com isso e com o Goiás não será diferente. Confio no meu elenco, no meu grupo e vamos escalar quem estiver melhor", afirmou o treinador Jair Ventura.

Nos últimos 12 jogos entre as equipes, o RB Bragantino venceu três, o Goiás seis, além de três empates.

Escalações:

Escalação do provável RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista, Eric Ramires (Praxedes) e Hyoran; Artur e Alerrandro.

Escalação do provável Goiás: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego, Matheus Sales e Marquinhos Gabriel; Apodi e Pedro Raul.

Desfalques

Goiás

Dadá Belmonte e Vinícius, lesionados, são baixas no Esmeraldino.

RB Bragantino

Carlos Eduardo, suspenso, desfalca o Massa Bruta.

Quando é?

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Nabizão, Bragança Paulista - SP

• Arbitragem: Jose Mendonça Junior (árbitro), Guilherme Dias Camilo e Jefferson Cleiton da Silva (assistentes), Lucas Bellote (Quarto árbitro) e Rodrigo D Alonso (AVAR)