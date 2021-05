RB Bragantino x Emelec: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo nesta terça-feira (11), pela quarta rodada da Copa Sul-Americana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Red Bull Bragantino volta a entrar em campo pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira (11), às 19h15 (de Brasília), contra o Emelec, em Bragança Paulista, precisando urgentemente da vitória para ainda ter chances de classificação. A partida terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Emelec DATA Terça-feira, 11 de maio de 2021 LOCAL Estádio Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Nabizão será o palco do duelo / Foto: Getty Images

A Conmebol TV, no pay-per-view, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira, às 19h15 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais da Conmebol TV?

Sky

220 e 221 SD; 620 e 621 HD

os canais também estarão disponíveis no Sky Play, serviço de streaming da operadora

Net/Claro

711, 712, 713 e 714

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

RED BULL BRAGANTINO

Precisando desesperadamente de uma vitória, já que oficialmente será eliminado em caso de derrota em Bragança Paulista, o RB Bragantino de Maurício Barbieri pode voltar a ter boas chances de classificação se vencer o Emelec.

Assim, para o duelo, a tendência é que o time do interior paulista utilize o melhor de seu elenco: a equipe não deve poupar ninguém para o confronto diante do Palmeiras, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Feliz aniversário, profexô! 🥰🥳👏🏼🎂



Provável escalação do Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Jadsom, Eric Ramires e Claudinho; Arthur, Ytalo e Tomás Cuello.

EMELEC

O Emelec, atual líder e camisa mais "pesada" do grupo, segue invicto na Copa Sul-Americana, com sete pontos em três jogos e pode ficar a detalhes da classificação, no caso de vitória nesta terça-feira.

Líder também do Campeonato Equatoriano, deve entrar com tudo que tem para tentar os três pontos - o time só enfrenta o Guayaquil City no próximo sábado, dia 15.

Provável escalação do Emelec: Ortiz; Leguizamon, Majia e Sosa; Caicedo, Zapata, Arroyo, Rodriguez e Carabali; Rojas e Alejandro Cabeza.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RED BULL BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Red Bull Bragantino 0 x 1 Talleres Paulistão 5 de maio de 2021 Botafogo-SP 1 x 1 Red Bull Bragantino Campeonato Paulista 9 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Red Bull Bragantino x Palmeiras Paulistão 14 de maio de 2021 19h30 (de Brasília) Talleres x Red Bull Bragantino Copa Sul-Americana 18 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

EMELEC

JOGO CAMPEONATO DATA Orense 2 x 3 Emelec Campeonato Equatoriano 2 de maio de 2021 Tolima 1 x 1 Emelec Copa Sul-Americana 7 de maio de 2021

Próximas partidas