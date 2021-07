RB Bragantino x Cuiabá: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo será nesta quarta-feira (7), pela décima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda sem saber o que é vencer no Brasileirão, o Cuiabá visita o líder Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (7), às 18h (de Brasília), no Nabizão, pela décima rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Red Bull Bragantino x Cuiabá DATA Quarta-feira, 7 de julho de 2021 LOCAL Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista - SP HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Leison Peng Martins e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Thiago Lourenço de Mattos (SP)

VAR: Gilberto Castro Junior (PE)

Assistente VAR: Cleriston Clay Rios (SE)

ONDE VAI PASSAR?



Cuiabá busca o triunfo fora de casa / Foto: Cuiabá/Divulgação

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder, o RB Bragantino vai em busca de mais uma vitória no Brasileirão. Para o duelo desta quarta, o time não terá Lucas Evangelista, suspenso. Por outro lado, Helinho retorna.

Preparação finalizada 💪🏾 😅✔️.

Nos vemos no Nabizão, para mais uma rodada do @Brasileirao. Pra cima, #MassaBruta! pic.twitter.com/Zr0o3SVVPv — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) July 6, 2021

Já o Cuiabá precisa do triunfo para tentar se afastar da zona de rebaixamento. A equipe não terá Yuri Lima, com lesão no pé esquerdo. A novidade do Dourado será o técnico Jorginho, que comandará o grupo pela primeira vez em campo.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabricio Bruno, Natan e Edimar; Eric Ramires, Raul, Artur, Claudinho e Helinho; Ytalo.

Provável escalação do Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri Lima, Pepê e Rafael Gava; Clayson, Jonathan Cafú e Elton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 0 Ceará Brasileirão 1 de julho de 2021 Atlético-GO 0 x 1 RB Bragantino Brasileirão 28 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x RB Bragantino Brasileirão 10 de julho de 2021 17h (de Brasília) Independiente Del Valle x RB Bragantino Copa Sul-Americs 14 de julho de 2021 21h30 (de Brasília)

CUIABÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 0 x 1 Atlético-MG Brasileirão 4 de julho de 2021 Cuiabá 0 x 2 Flamengo Brasileirão 1 de julho de 2021

Próximas partidas