RB Bragantino x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Times se enfrantam nesta quarta-feira (5), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em má fase, o RB Bragantino recebe o Cuiabá nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Vivendo um jejum de nove partidas sem vencer no campeonato - a última foi no dia 31 de julho -, o RB Bragantino despencou na tabela e caiu para o 14º lugar, com 35 pontos.

"Acho que, pela realidade que a gente se colocou nesse momento do campeonato, temos que pensar primeiramente em escapar dessa zona complicada. Agora temos um jogo em casa contra o Cuiabá, que é um adversário está brigando com a gente lá embaixo. Temos que pensar primeiro em sair dessa zona para depois buscar outra coisa. Na situação que a gente se colocou no campeonato é isso que temos que pensar primeiro", disse o zagueiro Léo Ortiz em entrevista após a derrota para o Flamengo.

Ocupando a 17ª posição, com 30 pontos, o Cuiabá viu a sua chance de rebaixamento subir para 91%. Desta forma, o Dourado sabe que precisa somar mais pontos para continuar sonhando em permanecer na Série A.

E a equipe pode ir a campo nesta quarta sem um lateral-esquerdo de ofício, já que Sidcley e Igor Cariús estão com problemas físicos e são dúvidas.

Nos últimos sete jogos entre as equipes, o RB Bragantino venceu duas, o Cuiabá outras duas, além de três empates.

Prováveis escalações

Escalação do provável RB BRAGANTINO: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Realpe, Raul, Lucas Evangelista, Hyoran, Artur, Carlos Eduardo e Helinho.

Escalação do provável CUIABÁ: João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; Daniel Guedes, Camilo, Pepê e Kelvin Osório; André Luís, Rodriguinho e Deyverson.

Desfalques

RB Bragantino

Andrés Hurtado, machucado, e Lucas Cândido, suspenso, são as baixas.

Cuiabá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 5 de outubro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Nabizão, Bragança Paulista - SP

• Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes (árbitro), Alessandro Rocha de Mattos e Leone Carvalho Rocha (assistentes), Pietro Dimitrof Stefanelli (quarto árbitro) e Rafael Traci (AVAR)