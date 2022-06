RB Bragantino x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece nesta quarta-feira (15), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

RB Bragantino e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (15), no Nabizão, a partir das 19h (de Brasília),pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

JOGO RB Bragantino x Coritiba DATA Quarta-feira, 15 de junho de 2022 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique - CE

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Renan Aguiar - CE Quarto árbitro: Salim Fende Chavez - SP

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda - RJ

Depois de ter conhecido a primeira derrota no Couto Pereira em 2022 (perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 na última rodada), o Coritiba, com 15 pontos, busca voltar a vencer a vencer para seguir na briga pelo G-4.

Para o confronto, o técnico Gustavo Morínigo segue com vários desfalques. Matheus Alexandre, Warley, Egídio, Willian Farias, Andrey e Léo Gamalho, lesionados, estão fora.

"Já havíamos falado no jogo anterior dessa dificuldade. Estamos sofrendo nessa parte. Muitos jogadores fora. Não é fácil, mas temos que seguir trabalhando", analisou o treinador.

Por outro lado, Alex Muralha, que sofreu um corte profundo entre os dedos, pode retornar entre os titulares no lugar de Rafael William.

Já o RB Bragantino, que empatou com o Cuiabá em 1 a 1, soma 14 pontos, e busca reencontrar o caminho da vitória para se afastar na zona de rebaixamento. No momento, está a dois pontos do Botafogo, que abre o Z-4.

O técnico Maurício Barbieri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque. Assim, o auxiliar Claudio Maldonado comandará a equipe.

Além do treinador, Helinho e Aderlan também receberam o terceiro cartão amarelo e são desfalques certos, enquanto Luan Cândido, que cumpriu suspensão na última rodada, retorna.

Em nove jogos disputados entre as equipes, o Coxa registra cinco vitórias, contra apenas uma do Braga, além de três empates.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Sorriso e Ytalo.

Coritiba: Alex Muralha (Rafael William), Natanael, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro; Bernardo, Galarza e Thonny Anderson; Alef Manga, Adrian Martinez e Igor Paixão.

Desfalques

RB Bragantino

Maurício Barbieri, Helinho e Aderlan: suspensos (terceiro cartão amarelo).

Coritiba

Egídio, Warley, Andrey, Matheus Alexandre e Léo Gamalho.

Últimos resultados e próximos jogos

