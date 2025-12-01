RB Bragantino x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

RB Bragantino e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026, o RB Bragantino volta a campo após a derrota por 1 a 0 para o Fortaleza na última rodada. Para o confronto, o técnico Vagner Mancini poderá contar com Bruno Praxedes, que cumpriu suspensão no jogo anterior.

Por outro lado, o Vitória está na luta contra o rebaixamento. Em 15º lugar, com 42 pontos, o time baiano está a um ponto do Internacional, primeira equipe do Z-4. Além de vencer, precisa que dois de três resultados aconteçam: Santos e Internacional perderem seus respectivos jogos, e empate ou derrota do Fortaleza.

RB Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Vitória: Thiago Couto; Zé Marcos, Camutanga e Lucas Halter; Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira (Ronald) e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López).

Desfalques

RB Bragantino

Fabinho, Guzmán Rodríguez, Bruno Gonçalves, Eric Ramires e Agustin Sant’Anna estão lesionados.

Vitória

Edu, Alexandre Fintelman, Lucas Arcanjo, Jamerson e Rúben Ismael estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 03 de dezembro de 2025

quarta-feira, 03 de dezembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Cícero de Souza Marques - Bragança Paulista, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

