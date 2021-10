RB Bragantino x Sport: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (28), pela 34ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Sport enfrenta o RB Bragantino nesta quinta-feira (28), às 19h (de Brasília), em duelo adiantado da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x Sport DATA Quinta-feira, 28 de outubro de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação RB Bragantino

O Premiere, na tv fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, no Nabizão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de duas derrotas e um empate, o Sport, na zona de rebaixamento, com 27 pontos, entra em campo pressionado pela vitória.

Para o confronto, o Leão não poderá contar com o zagueiro Sabino e o volante Marcão, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e com o atacante Leandro Barcia, com dores musculares. Já Hernanes e Ewerthon são tratados como dúvidas.

"Vamos enfrentar uma equipe que está tendo muito rendimento e resultados, e nós temos que ter humildade e sacrifício, que é o que vem nos caracterizando. Vamos ter que reestruturar várias coisas. Sabendo que não teremos Marcão, Sabino e provavelmente Barcia, já que não creio que ele vá para o jogo. E ainda teremos que ver como está Hernanes. Teremos muitas dificuldades", afirmou o técnico Florentín.

Do outro lado, o RB Bragantino, com 46 pontos, busca entrar no G-4 do Brasileirão.

Luan Cândido, com fratura, é desfalque. Edimar deve ser o titular.

Provável escalação do Sport: a atualizar.

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Eric Ramires, Jadsom Silva e Praxedes; Artur, Cuello e Hurtado.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Santos Brasileirão 18 de outubro de 2021 Palmeiras 2 x 1 Sport Brasileirão 25 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Atlético-GO Brasileirão 31 de outubro de 2021 20h30 (de Brasília) Fluminense x Sport Brasileirão 7 de novembro de 2021 20h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão 22 de outubro de 2021 RB Bragantino 1 x 0 São Paulo Brasileirão 24 de outubro de 2021

Próximas partidas