RB Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (24), pela 28ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O São Paulo enfrenta o RB Bragantino neste domingo (24), às 18h15 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO RB Bragantino x São Paulo DATA Domingo, 24 de outubro de 2021 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista, SP HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe Fernandes (MG)

Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Fernanda Nândrea (MG)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Auxiliar VAR: Marcus Vinicius Gomes (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação São Paulo

O Premiere, na tv fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, no Nabizão. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o Corinthians na última rodada, o São Paulo chega para o confronto contra o RB Bragantino embalado e buscando mais três pontos na tabela de classificação.

Para o duelo fora de casa, o técnico Rogério Ceni deve ter dois desfalques: Emiliano Rigoni e Jonathan Calleri.

Do outro lado, o RB Bragantino, com 43 pontos, vem de dois empates consecutivos, e busca voltar ao G-4 do Brasileirão.

Aderlan, suspenso, está fora, enquanto Luan Cândido, com desconforto muscular no posterior da coxa esquerda, é tratado como dúvida.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Arboleda e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Martín Benítez; Luciano e Pablo (Marquinhos).

Provável escalação do RB Bragantino: Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Luan Cândido); Eric Ramires, Jadsom Silva e Praxedes (Pedrinho); Artur (Helinho), Cuello e Hurtado.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 1 x 1 Ceará Brasileirão 14 de outubro de 2021 São Paulo 1 x 0 Corinthians Brasileirão 18 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Internacional Brasileirão 31 de outubro de 2021 18h15 (de Brasília) Bahia x São Paulo Brasileirão 7 de novembro de 2021 18h15 (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 2 RB Bragantino Brasileirão 17 de outubro de 2021 Internacional 1 x 1 RB Bragantino Brasileirão 22 de outubro de 2021

Próximas partidas