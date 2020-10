RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), pelas oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com duas vitórias consecutivas, o visita o RB na noite desta quinta-feira (29), no Nabizão, às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO RB Bragantino x Palmeiras DATA Quinta-feira, 29 de outubro de 2020 LOCAL Nabizão - Bragança Paulista HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere, na TV fechada. O torcedor também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem treinador e sendo comandado pelo auxiliar Andrey Lopes, o Palmeiras entra em campo com alguns desfalques no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do .

Mais times

Danilo e Gabriel Veron, convocados pela seleção sub-20, seguem fora, assim como os laterais Marcos Rocha e Lucas Esteves, lesionados.

Já o RB Bragantino também chega embalado com duas vitórias seguidas, e contando com a presença de Claudinho, principal nome da equipe, em campo.

O duelo ainda marcar o reencontro de Mauricio Barbieri com Palmeiras. Após 11 jogos, o treinador enfrenta novamente o , adversário de sua estreia pelo Massa Bruta.

- O Palmeiras tem plena consciência de que vai enfrentar outra equipe com relação ao time que enfrentou naquele momento. A gente sabe que o Palmeiras vem passando por mudanças com a saída do Vanderlei e a entrada do Andrey. Temos que saber estudar bem a equipe deles e aproveitar os espaços que eles podem dar para tentar passar desse mata-mata que a gente sabe que é extremamente difícil, mas também está em aberto e é extremamente possível - afirmou.

"O Palmeiras tem plena consciência de que vai enfrentar outra equipe com relação ao time que enfrentou naquele momento. A gente sabe que o Palmeiras vem passando por mudanças com a saída do Vanderlei e a entrada do Andrey. Temos que saber estudar bem a equipe deles e aproveitar os espaços que eles podem dar para tentar passar desse mata-mata que a gente sabe que é extremamente difícil, mas também está em aberto e é extremamente possível", afirmou.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano.

Provável escalação do RB Bragantino:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 5 x 0 Tigre 22 de outubro de 2020 0 x 3 Palmeiras Campeonato Brasileiro 25 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Campeonato Brasileiro 2 de novembro de 2020 17h (de Brasília) Palmeiras x RB Bragantino 5 de novembro de 2020 19h (de Brasília)

RB BRAGANTINO

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 2 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 19 de outubro de 2020 RB Bragantino 2 x 0 Campeonato Brasileiro 24 de outubro de 2020

Próximas partidas