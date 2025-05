RB Bragantino x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (26), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Juventude se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 20h (de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil após golear o Criciúma por 6 a 1 no placar agregado, o RB Bragantino volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Na briga pelo G-4, o time de Bragança Paulista soma 17 pontos, registrando cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.

Já o Juventude está na luta contra o rebaixamento. Com oito pontos, a equipe está em busca da recuperação após uma sequência de quatro derrotas e dois empates nos últimos seis jogos disputados.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Gabriel, Lucas Barbosa, Jhon Jhon, Vinicinho, Eduardo Sasha.

Juventude: Gustavo, Ewerthon (Reginaldo ) Wilker Àngel, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Mandaca; Batalla, Gabriel Taliari (Giovanny ou Matheus Babi) e Gilberto.

Desfalques

RB Bragantino

Agustin Sant'Anna, Fernando e Henry Mosquera estão lesionados.

Juventude

Felipinho segue no DM.

Quando é?