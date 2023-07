RB Bragantino x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste domingo (23), no Nabizão; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Internacional se enfrentam na tarde deste domingo (23), às 16h (de Brasília), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da RBS, na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Depois de empatar sem gols com o São Paulo e a derrota para o Botafogo por 2 a 0, o RB Bragantino busca reencontrar o caminho das vitórias. Com 24 pontos e um aproveitamento de 53%, o Massa Bruta luta para entrar no G-4 do Brasileirão.

Do outro lado, o Internacional, que vem de dois empates e uma derrota, aparece no meio da tabela, com 22 pontos. Eduardo Coudet, que foi anunciado como técnico do clube no meio da semana, comandará a equipe no sábado e enfatiza que retorna para concluir o trabalho interrompido em 2020.

"Sempre tentei estar conectado com a torcida, o clube. Mantive relação com o presidente, funcionários, com todos. Falei quando estava no outro clube que tinha uma dívida e aqui estou. Acho que tenho grupo de jogadores com muita qualidade. Só falta trabalhar", afirmou Coudet.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico das equipes. Em 15 jogos disputados, o Internacional soma cinco vitórias, contra três do RB Bragantino, além de sete empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2022, as equipes empataram sem gols.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Bruninho, Vitinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Internacional: Rochet (John), Bustos, Mercado, Vitão, Renê; Rômulo, De Pena, Aránguiz, Alan Patrick; Wanderson, Enner Valencia. Técnico: Mano Menezes.

Desfalques

RB Bragantino

Alerrandro, Eduardo Santos, Raul, Nathan Camargo, Lucão, Lucas Cunha, Nacho Laquintana, Jadsom, Helinho, Léo Realpe, Henry Mosquera seguem no departamento médico.

Internacional

Moledo, suspenso por doping, e Vitão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques, assim como Pedro Henrique e Mauricio, no DM.

Quando é?