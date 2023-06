RB Bragantino x Flamengo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Flamengo entram em campo na noite desta quinta-feira (22), no Nabizão, em Bragança Paulista, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Há dois jogos sem ganhar, o RB Bragantino caiu para o 12º lugar do campeonato, com 14 pontos. O Massa Bruta possui retrospecto positivo contra o rival e promete pressionar o adversário.

"Nosso time tem um modelo de jogo. Contra qualquer equipe, vamos jogar do mesmo jeito. É pressão o tempo todo para não deixar o adversário ter conforto com a bola para não criar jogadas. A gente já conversou nesta semana sobre isso. Sabemos que é um jogador (Arrascaeta) que tem qualidade, vai ser vigiado de perto, mas também temos que nos preocupar com outros jogadores, que também tem uma boa qualidade e pode nos trazer perigo. É o treinamento do dia a dia e a nossa pressão constante que vai dificultar a saída de bola deles e vai nos deixar mais próximo do gol deles para abrir o placar", disse Matheus Fernandes.

O Flamengo, por sua vez, é o terceiro colocado, com 19 pontos, e busca a terceira vitória consecutiva para continuar próximo dos líderes. O time do técnico Jorge Sampaoli montou uma logística para poder utilizar os jogadores que serviram as seleções durante a data Fifa.

Nos últimos sete jogos entre as equipes, o RB Bragantino ganhou três vezes, o Flamengo uma, além de três empates.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Realpe, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e Ramires; Mosquera, Vitinho e Sasha.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley França, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Everton Ribeiro e Everton Cebolinha; Pedro.

Desfalques

RB Bragantino

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?