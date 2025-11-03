RB Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

RB Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após uma sequência de quatro derrotas consecutivas, o RB Bragantino tenta reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Em 14º lugar, com 36 pontos, o Massa Bruta está a cinco pontos do Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento. Em 31 partidas, o time soma 10 vitórias, seis empates e 15 derrotas, com um aproveitamento de 38%.

Do outro lado, o Corinthians chega embalado após triunfos importantes sobre o Atlético-MG e o Vitória, ambos por 1 a 0, além do Grêmio, por 2 a 0. O Timão vive um bom momento e ocupa a parte intermediária da tabela, com 42 pontos, 10 a menos que o Bahia, último time dentro da zona de classificação direta para a Libertadores.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado (Nathan), Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan (Juninho Capixaba); Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana (Mosquera) e Sasha.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez (Raniele), Maycon, Carrillo (Bidon) e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Desfalques

RB Bragantino

Bruninho, Eduardo, Vinicinho e Guzmán seguem no departamento médico, enquanto Matheus Fernandes cumprirá suspensão.

Corinthians

André e Vitinho estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 04 de novembro de 2025

quarta-feira, 04 de novembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques - Bragança Paulista, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 65 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 27 vitórias, contra 17 do RB Braganitno, além de 21 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Massa Bruta venceu por 2 a 1.

Classificação

