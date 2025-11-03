+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoBragantino
team-logoCorinthians
Mounique Vilela

RB Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (4), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após uma sequência de quatro derrotas consecutivas, o RB Bragantino tenta reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. Em 14º lugar, com 36 pontos, o Massa Bruta está a cinco pontos do Vitória, equipe que abre a zona de rebaixamento. Em 31 partidas, o time soma 10 vitórias, seis empates e 15 derrotas, com um aproveitamento de 38%.

Do outro lado, o Corinthians chega embalado após triunfos importantes sobre o Atlético-MG e o Vitória, ambos por 1 a 0, além do Grêmio, por 2 a 0. O Timão vive um bom momento e ocupa a parte intermediária da tabela, com 42 pontos, 10 a menos que o Bahia, último time dentro da zona de classificação direta para a Libertadores.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado (Nathan), Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan (Juninho Capixaba); Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana (Mosquera) e Sasha.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez (Raniele), Maycon, Carrillo (Bidon) e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Escalações de Bragantino x Corinthians

BragantinoHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-1-2

Home team crestCOR
1
C. Schwengber
14
Pedro Henrique
4
Alix
29
Juninho Capixaba
32
A. Sant'Anna
33
I. Laquintana
10
Jhonatan
21
L. Barbosa
5
Fabinho
6
Gabriel
8
E. Sasha
40
Felipe Longo
13
Gustavo Henrique
47
Tchoca
14
Raniele
27
B. Bidon
8
R. Garro
21
Bidu
70
J. Martinez
2
Matheuzinho
9
Yuri Alberto
10
M. Depay

3-4-1-2

CORAway team crest

BGT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • V. Mancini

COR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Junior

Desfalques

RB Bragantino

Bruninho, Eduardo, Vinicinho e Guzmán seguem no departamento médico, enquanto Matheus Fernandes cumprirá suspensão.

Corinthians

André e Vitinho estão lesionados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 04 de novembro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal Cícero de Souza Marques - Bragança Paulista, SP 

Retrospecto recente

BGT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
3/11
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

COR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 65 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 27 vitórias, contra 17 do RB Braganitno, além de 21 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Massa Bruta venceu por 2 a 1.

BGT

Outros

COR

1

1

Empate

3

Vitórias

7

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

Classificação

0