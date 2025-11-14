RB Bragantino x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

RB Bragantino e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, em jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Embalado por duas vitórias consecutivas, o RB Bragantino ocupa a 11ª posição, com 42 pontos conquistados, 11 a menos que o Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a Libertadores 2026. Para o confronto, o Massa Bruta terá os retornos de Juninho Capixaba e Eduardo Sasha, que cumpriram suspensão na última rodada.
"Acho que estávamos precisando disso (das vitórias), porque estávamos fazendo bons jogos e o resultado não estava vindo. Fica como se as coisas não estivessem acontecendo, mas você está trabalhando. E é como se você não estivesse dando o máximo. Mas, quando vem o resultado, acho que isso vai tudo além do que você está fazendo. Trabalha mais solto. E acho que fez bem para o grupo. Muito bem. Os pontos que estamos conquistando agora são pontos bons. Mas não queremos ficar ali. Queremos buscar mais pontos e ir subindo na tabela", afirmou o atacante Pitta.
Por outro lado, o Atlético-MG quer ampliar a sequência de três vitórias e um empate. A menos de 10 dias da decisão da Sul-Americana, contra o Lanús, dia 22, em Assunção, o técnico Jorge Sampaoli foi questionado sobre os planos para a escalação.
"Temos que avaliar como estão todos e ver qual é a melhor equipe que podemos colocar contra o Bragantino, em um estádio muito difícil. O melhor treinamento que podemos ter é competindo. Se não há nenhum problema físico, nenhuma possibilidade de desgaste de algum jogador, escalaremos o melhor", afirmou o treinador.
RB Bragantino: Cleiton; Agustin Sant'Anna (Hurtado), Alix Vinícius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel, Jhon Jhon; Gustavinho, Lucas Barbosa, Eduardo Sasha.
Atlético-MG: Everson; Saravia, Victor Hugo, Ruan Tressoldi; Bernard (Natanael), Alexsander, Igor Gomes, Guilherme Arana; Dudu, Rony (Biel), Hulk.
Desfalques
RB Bragantino
Vanderlan e Pedro Henrique vão cumprir suspensão.
Atlético-MG
Alan Franco, Iván Román e Júnior Alonso estão com suas respectivas seleções.
Quando é?
- Data: domingo, 16 de novembro de 2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Nabizão - Bragança Paulista, SP