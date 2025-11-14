+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoBragantino
team-logoAtlético-MG
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

RB Bragantino x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (16), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, em jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias consecutivas, o RB Bragantino ocupa a 11ª posição, com 42 pontos conquistados, 11 a menos que o Bahia, equipe que fecha a zona de classificação direta para a Libertadores 2026. Para o confronto, o Massa Bruta terá os retornos de Juninho Capixaba e Eduardo Sasha, que cumpriram suspensão na última rodada.

"Acho que estávamos precisando disso (das vitórias), porque estávamos fazendo bons jogos e o resultado não estava vindo. Fica como se as coisas não estivessem acontecendo, mas você está trabalhando. E é como se você não estivesse dando o máximo. Mas, quando vem o resultado, acho que isso vai tudo além do que você está fazendo. Trabalha mais solto. E acho que fez bem para o grupo. Muito bem. Os pontos que estamos conquistando agora são pontos bons. Mas não queremos ficar ali. Queremos buscar mais pontos e ir subindo na tabela", afirmou o atacante Pitta.

Brasileirão
Fortaleza crest
Fortaleza
FOR
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Brasileirão
Bragantino crest
Bragantino
BGT
Vitória crest
Vitória
VIT

Por outro lado, o Atlético-MG quer ampliar a sequência de três vitórias e um empate. A menos de 10 dias da decisão da Sul-Americana, contra o Lanús, dia 22, em Assunção, o técnico Jorge Sampaoli foi questionado sobre os planos para a escalação.

"Temos que avaliar como estão todos e ver qual é a melhor equipe que podemos colocar contra o Bragantino, em um estádio muito difícil. O melhor treinamento que podemos ter é competindo. Se não há nenhum problema físico, nenhuma possibilidade de desgaste de algum jogador, escalaremos o melhor", afirmou o treinador.

RB Bragantino: Cleiton; Agustin Sant'Anna (Hurtado), Alix Vinícius, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel, Jhon Jhon; Gustavinho, Lucas Barbosa, Eduardo Sasha.  

Atlético-MG: Everson; Saravia, Victor Hugo, Ruan Tressoldi; Bernard (Natanael), Alexsander, Igor Gomes, Guilherme Arana; Dudu, Rony (Biel), Hulk. 

Escalações de Bragantino x Atlético-MG

BragantinoHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestCAM
1
C. Schwengber
4
Alix
29
Juninho Capixaba
16
G. Marques
34
J. Hurtado
22
Gustavinho
5
Fabinho
21
L. Barbosa
10
Jhonatan
6
Gabriel
8
E. Sasha
22
Everson
16
Ruan
14
Vitor Hugo
26
R. Saravia
92
Dudu
17
Igor Gomes
13
G. Arana
33
Rony
8
F. Vera
11
Bernard
7
Hulk

3-4-2-1

CAMAway team crest

BGT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • V. Mancini

CAM
-Escalação

Reservas

Técnico

  • J. Sampaoli

Desfalques

RB Bragantino

Vanderlan e Pedro Henrique vão cumprir suspensão.

Atlético-MG

Alan Franco, Iván Román e Júnior Alonso estão com suas respectivas seleções.

Quando é?

  • Data: domingo, 16 de novembro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nabizão - Bragança Paulista, SP 

Retrospecto recente

BGT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

CAM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

BGT

Outros

CAM

0

1

Empate

4

Vitórias

4

Gols feitos

10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0