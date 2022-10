Red Bull Bragantino x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Duelo será neste sábado (22), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Bragança Paulista, o RB Bragantino enfrenta o Athletico-PR neste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Sem vencer há duas partidas, o RB Bragantino acabou "estacionando" na 13ª posição do campeonato, com 38 pontos. O Massa Bruta quer se recuperar diante de sua torcida, já que vem de derrota em casa na rodada passada. Léo Realpe e Lucas Evangelista estão suspensos e desfalcam os mandantes, enquanto Alerrando e Hurtado são dúvidas. Por outro lado, Hyoran está recuperado de uma virose.

Do outro lado, o Athletico-PR segue em sexto lugar, agora com 51 pontos, e venceu clássico contra o Coritiba no jogo anterior. No entanto, já pensando na decisão da Copa Libertadores, marcada para o próximo fim de semana, o Furacão deve ir a campo com uma equipe alternativa. Fernandinho, suspenso, é o único desfalque confirmado.

Prováveis escalações

Escalação do provável RB BRAGANTINO: Cleiton, Aderlan, Lomónaco, Natan, Luan Cândido, Raul, Jadson, Eric Ramires, Artur, Popó e Helinho.

Escalação do provável ATHLETICO-PR: Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Nico Hernandez e Abner; Hugo Moura, Erick e Vitor Bueno; Pedrinho, Victor Roque e Rômulo.

Desfalques

RB Bragantino

Léo Realpe e Lucas Evangelista cumprem suspensão.

Athletico-PR

Fernandinho está suspenso.

Quando é?

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: Nabizão, Bragança Paulista - SP

• Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (árbitro), Jean Marcio dos Santos e Brigida Cirilo Ferreira (assistentes), Salim Fende Chavez (quarto árbitro) e Rodrigo Nunes de Sá (AVAR)