Rayo Vallecano x Getafe: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Nesta sexta-feira (14), as duas equipes buscam voltar a vencer na LaLiga; veja como acompanhar na internet

Rayo Vallecano e Getafe entram em campo neste sexta-feira (14), às 16h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

As duas equipes espanholas não estão em bons momentos na temporada e apesar de conquistarem algumas vitórias ainda não demonstraram confiança aos torcedores. Dessa maneira, o Rayo Vallecano segue na 10ª posição da LaLiga e possui 10 pontos. Em oito jogos, o time de Madrid venceu três partidas, empatou um jogo e foi derrotado quatro vezes.

Por outro lado, o Getafe tenta se afastar da zona de rebaixamento e assim, fazer uma temporada mais tranquila em relação ao ano passado. Os Azulones venceram duas vezes até o momento, empataram uma partida e perderam em cinco jogos. Com isso, seguem na 16ª posição na temporada com sete pontos.

Prováveis escalações

Escalação do provável RAYO VALLECANO: Stole Dimitrievski; Iván Balliu, Florian Lejeune, Alejandro Catena e Fran García; Santi Comesaña, Óscar Valentín; Isi Palazón, Óscar Trejo, Álvaro García; Sergio Camello. Técnico: Andoni Iraola.

Escalação do provável GETAFE: David Soria; Juan Iglesias, Damián Suárez, Djené Dakonam, Stefan Mitrović, Domingos Duarte e Fabrizio Angileri; Ángel Algobia, Luis Milla e Aleñà; Enes Ünal e Borja Mayoral. Técnico: Quique Sánchez Flores.

Desfalques

Rayo Vallecano

Raúl de Tomás e Andrés Martín, machucados, estão fora.

Getafe

Nenhum desfalque.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 14 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estádio de Vallecas – Madrid, ESP