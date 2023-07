Rangers x Newcastle ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes se enfrentam nesta terça (18), pelo amistoso pré-temporada; veja como acompanhar na TV e internet

Rangers e Newcastle se enfrentam na tarde desta terça-feira (18), às 15h45 (de Brasília), no Ibrox Stadium, em Glasgow – Escócia, pelo amistoso pré-temporada 2023/24. A partida será transmitida pela ESPN Brasil, na TV fechada, e Star+, no streaming.

O jogo servirá para testar o elenco para a próxima temporada europeia, isso porque o Newcastle estreia na Premier League em casa, contra o Aston Villa, em 12/08. Já o Rangers joga a primeira partida do campeonato escocês, em 05/08, contra o Kilmarnock, fora de seus domínios.

Na liga 2022/23 o Rangers terminou em segundo lugar, atrás de seu maior rival Celtics. Já o Newscastle fez uma campanha histórica, conquistando a quarta posição da tabela e se classificou pela primeira vez na Champions League depois de 20 anos.

No histórico de confronto, foram apenas dois jogos entre as equipes tendo o Newcastle invicto, com uma vitória e um empate. Na última vez que se encontraram, foi a 54 anos atrás, em maio de 1969, com a vitória do Newcastle pelo placar de 2 a 0.

Prováveis escalações

Rangers: McGregor; Tavernier, Souttar, Balogun e Barisic; Jack, Lundstram, Hagi; Sima e Lammers; Cantwell.

Newcastle: Darlow; Trippier, Manquillo, Burn e Targett; Anderson, Longstaff e Ritchie; Saint-Maximin, Ndiweni e Turner-Cooke.

Desfalques

Rangers

Sem desfalques confirmados.

Newcastle

Sem desfalques confirmados.

Quando é?