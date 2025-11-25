+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

Rangers x Braga: onde assistir ao vivo no Brasil e em Portugal, escalação, que horas começa e mais da Liga Europa 2025/26

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (27), no Ibrox Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Rangers e Braga se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Ibrox Stadium, em Glasglow pela quinta rodada da Champions League 2025/26. No Brasil, o jogo não terá transmissão ao vivo. Já em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelo DAZN, via streaming

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Nacional por 4 a 2 e avançar às oitavas de final da Taça de Portugal, o Braga volta suas atenções para a disputa da Liga Europa. Em quinto lugar, com nove pontos, os Guerreiros do Minho lutam para se manter na zona de classificação direta para o mata-mata. Em quatro jogos, somam vitórias sobre o Feyenoord por 1 a 0, Celtic e Estrela Vermelha por 2 a 0, além de uma derrota para o Genk por 4 a 3.Por outro lado, o Rangers ocupa a lanterna do grupo na Liga Europa. Sem nenhum ponto conquistado, o time escocês foi derrotado pelo Genk por 1 a 0, pelo Sturm Graz por 2 a 1, pelo Brann por 3 a 0 e pela Roma por 2 a 0.

Rangers: Butland; Tavernier, Djiga, Fernandez, Meghoma; Diomande, Raskin; Antman, Aasgaard, Gassama; Danilo.

Braga: Hornicek; Gomez, Lagerbielke, Arrey-Mbi; Martinez, Gorby, Moutinho, Lelo; Horta, Zalazar; Navarro.

Desfalques

Rangers

 John Souttar , Derek Cornelius, Mikey Moore , Youssef Chermiti, Liam Kelly, Bailey Rice, Dujon Sterling, Kieron Dowell e Rabbi Matondo estão lesionados.

Braga

Jonatas Noro está fora.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 27 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Ibrox Stadium - Glasglow, Escócia

Retrospecto recente

RAN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

BRA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/9
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

