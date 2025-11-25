Rangers x Braga: onde assistir ao vivo no Brasil e em Portugal, escalação, que horas começa e mais da Liga Europa 2025/26

Rangers e Braga se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 17h (de Brasília), no Ibrox Stadium, em Glasglow pela quinta rodada da Champions League 2025/26. No Brasil, o jogo não terá transmissão ao vivo. Já em Portugal, a partida será transmitida ao vivo pelo DAZN, via streaming

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Nacional por 4 a 2 e avançar às oitavas de final da Taça de Portugal, o Braga volta suas atenções para a disputa da Liga Europa. Em quinto lugar, com nove pontos, os Guerreiros do Minho lutam para se manter na zona de classificação direta para o mata-mata. Em quatro jogos, somam vitórias sobre o Feyenoord por 1 a 0, Celtic e Estrela Vermelha por 2 a 0, além de uma derrota para o Genk por 4 a 3.Por outro lado, o Rangers ocupa a lanterna do grupo na Liga Europa. Sem nenhum ponto conquistado, o time escocês foi derrotado pelo Genk por 1 a 0, pelo Sturm Graz por 2 a 1, pelo Brann por 3 a 0 e pela Roma por 2 a 0.

Rangers: Butland; Tavernier, Djiga, Fernandez, Meghoma; Diomande, Raskin; Antman, Aasgaard, Gassama; Danilo.

Braga: Hornicek; Gomez, Lagerbielke, Arrey-Mbi; Martinez, Gorby, Moutinho, Lelo; Horta, Zalazar; Navarro.

Desfalques

Rangers

John Souttar , Derek Cornelius, Mikey Moore , Youssef Chermiti, Liam Kelly, Bailey Rice, Dujon Sterling, Kieron Dowell e Rabbi Matondo estão lesionados.

Braga

Jonatas Noro está fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 27 de novembro de 2025

quinta-feira, 27 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Ibrox Stadium - Glasglow, Escócia

Retrospecto recente

Classificação

