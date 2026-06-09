Ramiz Zerrouki pode deixar o Feyenoord e ganhar muito dinheiro

O Al-Sharjah está tentando entrar em contato com Ramiz Zerrouki, segundo informou o site de torcedores FR12 nesta terça-feira. O meio-campista de 28 anos parece estar prestes a deixar o Feyenoord de vez no próximo verão.

O clube de Roterdã ainda não recebeu nenhuma oferta oficial, mas o time dos Emirados Árabes Unidos deseja muito adicionar Zerrouki ao elenco.

O meio-campista, que disputará a Copa do Mundo com a Argélia no próximo mês, tem contrato com o Feyenoord até meados de 2027.

No entanto, ao final da temporada, Zerrouki deixou claro em uma entrevista à ESPN que não vê futuro para si no De Kuip.

“Acho que está claro que não vou continuar lá. A situação não está muito boa para mim, posso ser bem sincero sobre isso. Nunca me senti em casa no Feyenoord nem à vontade. Isso é importante para mim como pessoa”, disse Zerrouki com franqueza.

De acordo com o Transfermarkt, Zerrouki ainda vale 6,5 milhões de euros. O Al-Sharjah, em princípio, pode facilmente arcar com tais valores, enquanto o jogador de Amsterdã também não sairá perdendo no clube de Adel Taarabt.

Nos últimos anos, muitas estrelas europeias passaram pelo Al-Sharjah para engordar suas contas bancárias. Entre outros, Kostas Manolas, Miralem Pjanic e Paco Alcácer já jogaram pelo clube.