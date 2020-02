Ramires sai de campo de maca e volta a preocupar o Palmeiras

Volante foi substituído logo no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta em Campinas

Depois de fazer apenas seis jogos em 2019 e ficar afastado por causa de lesão, Ramires teve um início de ano mais animador e ganhou espaço no de Vanderlei Luxemburgo. Neste sábado, porém, o volante voltou a preocupar companheiros e torcedores ao ser substituído logo no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, em Campinas, pelo .

A princípio, o problema de Ramires não é grave. Ele teria ficado com dores após levar uma "paulistinha" de João Paulo na perna direita, mas precisou sair de maca aos 23 minutos do primeiro tempo. O jovem Patrick de Paula entrou no lugar dele e teve boa atuação, inclusive iniciando a jogada do único gol da partida, marcado por Willian Bigode após passe de Luiz Adriano.

Na internet, muitos palmeirenses relembraram o histórico recente de lesões de Ramires e questionaram sua presença na equipe titular.

Ramires pelo Palmeiras:



11 jogos

0 gols

0 assistências

3 lesões



🔥🔥🔥 O HOMEM ESTÁ ON FIRE 🔥🔥🔥 — Giatorta 🇳🇬 (@giarettaxsz) February 8, 2020

Ramires até tenta mas não tem mais físico pra atuar em alto nível.



Pro bem do Palmeiras e do Ramires, façam um acordo aí e rescindam o contrato.



Quero muito estar errado mas né... — Bruno Ramos (@ramosbrunow) February 8, 2020

Ramires saiu, Palmeiras fez gol.

Coincidência? Hmmm pois é — Desporquito (@desporquito) February 8, 2020

Por outro lado, o técnico Luxemburgo apostou em entrevista recente que Ramires ainda será muito útil ao Palmeiras. “Vocês não têm o número que nós temos. Tenho certeza de que o Ramires vai crescer. O número que nós temos mostra que ele não é um jogador em fim de carreira, e sim um jogador que está sem treino, vem de uma cirurgia. A hora que ele conseguir se recuperar, não tenho dúvida de que vai dar muitas alegrias”, declarou.

Ponte exagerou?



Não foi só Ramires que saiu de campo logo no primeiro tempo. O lateral Marcos Rocha também levou uma entrada dura e acabou dando lugar a Mayke. Jogadores do Palmeiras não foram acintosos, mas questionaram os lances.

"Não teve muita maldade, mas saímos com dois jogadores machucados e eles nem levaram cartão. Numa delas o juiz nem deu falta. Mas tudo bem. Achei que o árbitro foi até bem", disse Felipe Melo na saída do campo, em entrevista ao Sportv. "Lamentamos as lesões, às vezes não foi na intenção, é uma dividida. Precisa analisar com calma. Tomara que não seja nada grave", afirmou Willian ao mesmo canal.

O Palmeiras agora tem a semana livre para recuperar seus lesionados. O próximo compromisso é domingo, dia 16, contra o , no primeiro jogo da equipe alviverde no Allianz Parque em 2020.